Netflix proíbe partilha de contas a partir desta quarta-feira em Portugal

As contas partilhas da Netflix tem os dias contados, em Portugal. A partir desta quarta-feira, se for opção do subscritor, já não será possível partilhar a mesma conta em diferentes televisões, computadores e outros dispositivos, em Portugal, Espanha, Nova Zelândia e Canadá. No caso português, usar a mesma conta fora da residência terá um custo extra de 3,99 euros.

"Sempre facilitámos para as pessoas que moram juntas a partilha de uma conta Netflix, recorrendo a diferentes perfis e várias transmissões", começa por declarar a empresa num comunicado publicado esta quarta-feira. A medida tornou-se "extremamente popular", reconhece a plataforma de streaming. No entanto, argumenta, "também gerou confusão sobre quando e como se pode partilhar a [conta] Netflix".

"Hoje, mais de cem milhões de lares partilham contas, o que tem impacto na nossa capacidade de investir em novos filmes e programas", adianta a Netflix. Por isso, a empresa decidiu "explorar diferentes abordagens" ao problema e, agora, chegou à conclusão que o foco é "garantir aos assinantes um maior controlo sobre quem pode aceder à conta".

A solução que começou a ser explorada na América do Sul chega, agora, "de forma mais ampla", ao Canadá, Nova Zelândia, Portugal e Espanha. E a ideia é ir alargando a medida a outras geografias.

A decisão de vetar o acesso à partilha da conta caberá a cada subscritor. No entanto, quem decidir partilhar o acesso à conta da Netflix vai pagar mais ao final do mês.

"Os subscritores do nosso plano standard ou premium em muitos países (incluindo Canadá, Nova Zelândia, Portugal e Espanha) podem adicionar uma subconta para até duas pessoas com quem não moram - cada um com um perfil, recomendações personalizadas, login e senha". Cada subconta terá um custo de 3,99 euros em Portugal, país onde subscrever um plano mensal da Netflix custa entre 7,99 euros e 15,99 euros mensais.

Em Espanha, criar uma subconta custará 7,99 euros, enquanto no Canadá o custo será de 7,99 dólares canadianos e, na Nova Zelândia, será de 7,99 dólares neozelandeses.

"Valorizamos os nossos assinantes e reconhecemos que existem muitas opções de entretenimento. Uma conta Netflix destina-se a uma família e os subscritores podem escolher entre uma variedade de planos com diferentes recursos", lembra a Netflix.

A plataforma de streaming explica, ainda, como podem os subscritores acabar com a partilha de contas. Primeiro, a partir das definições da plataforma, devem definir a localização principal da conta, identificando os perfis que residem na casa. A partir daí, cada utilizador residente na localização principal poderá gerir o acesso à conta e respetivos dispositivos. Será também possível transferir um perfil já existente, mas que não resida na localização principal, para uma nova conta que passarão a pagar.