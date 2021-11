Netflix vai revelar dados sobre séries e filmes mais vistos. Narcos: México é uma das séries mais vistas

É uma mudança na estratégia da Netflix. Ao contrário do que acontecia até aqui, a plataforma de streaming de séries e filmes vai passar a revelar regularmente os números de horas gastas a ver os seus dez principais programas, de acordo com o jornal Financial Times. Os dados vão começar a ser revelados semanalmente para o top 10 das séries e filmes, tanto em língua inglesa como noutras, incluindo originais da Netflix e produções licenciadas.

Os primeiros dados foram conhecidos nas últimas horas e, de acordo com o FT, os subscritores da plataforma norte-americana estiveram perto de 149 milhões de horas a ver o filme de ação Red Notice na semana passada, o que o tornou no conteúdo mais popular em língua inglesa na plataforma.

Quanto a séries em língua inglesa, Narcos: México foi a mais vista: 50 milhões de horas. A Squid Game foi a série mais vista em língua não-inglesa durante a semana que terminou a 14 de novembro, segundo o jornal especializado.

"É um passo em frente importante para a Netflix, para os criadores com quem trabalhamos e para os nossos membros", afirmou Pablo Perez de Rosso, vice-presidente da área de estratégia de conteúdo.