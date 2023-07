Neto de Belmiro quer elevar a ZU a líder de mercado

A ZU tem atualmente uma rede de 45 lojas no país. © D.R.

Ainda não passaram três meses desde que Tobias Azevedo, neto do falecido empresário Belmiro de Azevedo e filho de Paulo Azevedo, assumiu a função de area leader da ZU, a marca de retalho do grupo Sonae especializada em produtos e serviços para animais de companhia, e já o jovem gestor assumiu que tem o objetivo de elevar a marca a líder do setor em Portugal. "Queremos ser número um em Portugal", objetiva ao Dinheiro Vivo. Numa atividade que nos últimos anos tem apresentado forte dinâmica concorrencial, a disputa pela liderança apresenta-se um desafio. Como sublinha, "existe uma corrida pela conquista do mercado pet em Portugal" e "nós queremos ganhar esta corrida".

Neste momento, a ZU é o segundo player do setor, a alguma distância da líder IsKaypet que, num movimento de consolidação comprou no ano passado a portuguesa Ornimundo. "É uma posição em que não estamos confortáveis e vamos ter de correr mais do que os outros para chegar ao primeiro lugar", frisa Tobias Azevedo. É que nesta corrida há ainda que contar com vários pequenos operadores nacionais e os pure players, empresas que atuam exclusivamente online. Como analisa, o número de lares com animais de companhia em Portugal tem registado um ritmo crescente. Em 2020, havia cerca de 2,6 milhões de animais de estimação e, dois anos depois, esse número ascendia já a 3,1 milhões.

"Cada vez atribuímos maior importância aos nossos animais domésticos, considerando-os membros da nossa família, humanizando-os" e isso "leva a um forte crescimento na procura de produtos especializados e de maior qualidade", que faz com que o mercado cresça muito em tamanho e em valor", justifica.

Com o diagnóstico do setor traçado, Tobias Azevedo vai agora dar gás ao plano de crescimento da marca. Apesar de ainda não ter completado 30 anos, já tem experiência comprovada no retalho. "Um mundo que me fascina", confessa. Em 2015, estreou-se no negócio, concretamente na Unilever, em Espanha. E foi no país vizinho que ingressou na Sonae, onde de início trabalhou na Worten, tendo entretanto atravessado a fronteira para trabalhar na holding do grupo e depois na Modelo Continente. Como conta, "eu trabalho na Sonae desde 2016, tendo já passado por várias áreas como o e-commerce na Worten e na Dott, pela equipa de estratégia, planeamento e controlo da Sonae SGPS e, mais recentemente, pela área comercial do Continente". Esta carreira zig-zag "faz parte da nossa cultura", "acreditamos que uma visão global dos negócios e das áreas ajuda muito no desenvolvimento pessoal e profissional".

Neste percurso profissional consciencializou que o sucesso do negócio do retalho tem por base "o foco absoluto no cliente, a importância da eficiência logística e a certeza de que nenhuma estratégia comercial desenhada em papel funciona sem a execução no ponto de venda". Entretanto, também somou à sua formação académica inicial - é licenciado em Gestão pela universidade inglesa de Hull - um MBA na Porto Business School, que lhe conferiu ferramentas para a superação de desafios através de pensamento crítico e colaboração em equipa, diz. Tobias Azevedo está confiante que a experiência no mundo do retalho e as competências dos estudos superiores lhe "dão a preparação ideal para assumir o cargo de area leader da ZU".

Aliás, diz, a ZU incorpora muitos aspetos "que valorizo muito e que apelam ao meu gosto por retalho, desafio e competição", como o contacto em loja com clientes e com colaboradores, a interação com fornecedores, um mercado em forte crescimento com uma dinâmica concorrencial cada vez mais desafiante e, embora menos relevante, o gosto por animais. "Sempre tive - e tenho [um perdigueiro chamado Otis] - animais domésticos". Confiante e entusiasmado, Tobias Azevedo já definiu o plano de crescimento para os próximos anos. Ainda este ano, a ZU vai expandir a sua presença física, com a abertura de mais seis ou sete lojas, que somarão às 45 existentes. A faturação deverá crescer no mínimo 25% (não revelou dados concretos).

Em 2024, o gestor pretende acrescentar mais dez lojas à rede, estando em estudo a possibilidade de explorar espaços de maior dimensão e, num futuro próximo, alargar o leque de serviços veterinários. "Existem capitais de distrito onde ainda não estamos presentes e queremos remediar isso o mais rápido possível", adianta. Tobias Azevedo pondera também a introdução de hubs de serviços em localizações chave, com espaços day care onde as pessoas podem deixar os seus animais durante o dia de trabalho e também participar em treinos e outras atividades. A ZU conta ainda com uma loja online. Como reforça Tobias Azevedo, "queremos ser número um em Portugal e, para isso, temos de crescer no online e no físico".