O presidente executivo da Galp, Andy Brown, defende que a chave da transição energética assenta na criação de incentivos node energias renováveis. Mas esse estimulo à alternativa no consumo energético deve ser acompanhado de regras, a fim de encontrar "maneiras de mudar o sistema", para que os consumidores possam fazer escolhas diferentes. Só assim, defende Brown, terá lugar um novo sistema de consumo energético.

A Galp anunciou na terça-feira o investimento de 180 milhões até 2025 no programa Upcoming Energies que visa alavancar a neutralidade carbónica. Em declarações ao Dinheiro Vivo, Andy Brown explicou que, da mesma forma, que é estimulada a aposta nas energias renováveis, há que "assegurar o apoio" às novas fontes de energia. Ou seja, para o gestor além de se estabelecerem metas, objetivos e incentivos, há que aplicar regulamentação que apoie a mudança do sistema energético vigente.

"Assegurar" essa realidade "será crucial para que o sistema de energia mude", segundo Brown, que também ontem participou na Web Summit - que este ano tem na sustentabilidade ambiental e na transição energética dois dos principais tópicos de discussão.

A Web Summit foi aproveitada pela Galp para, além de apresentar a apresentar a plataforma Upcoming Energies, levar Andy Brown a explicar a visão da Galp na feira tecnológica cofundada por Paddy Cosgrave. O CEO da Galp interveio para responder à questão 'o setor de energia pode se tornar neutro em carbono'.

Ora, pode mesmo o setor energético atingir a 100% a neutralidade carbónica? Ao DInheiro Vivo, o líder da petrolífera portuguesa respondeu que sim, mas considerou que esse cenário só é alcançável com um "sistema de energia completamente novo". Um sistema que assente no hidrogénio, em baterias e no desenvolvimento do lítio.

Acerca do lítio, no painel em que participou na Web Summit, o gestor que lidera a Galp desde janeiro revelou que a empresa vai avançar com novas parcerias no âmbito da indústria do lítio dentro de poucas semanas.

Para Andy Brown, Portugal tem no lítio "uma gigante oportunidade", já que não há mineração nem refinação de lítio na Europa, mas a procura por baterias deverá aumentar 10 vezes entre os dias de hoje e 2050. Portugal está particularmente bem posicionado, sublinha o CEO da Galp, pois "é o número um" neste recurso na Europa, e o oitavo em todo o mundo.

Naquela sessão, Brown reiterou que a empresa está focada na transição energética. Sobre a teórica contradição entre o negócio do petróleo e gás, com a transição energética, Andy Brown explicou que a aceleração na aposta das energias renováveis "não significa que se possa desligar simplesmente o petróleo e o gás".

Ora, ao Dinheiro Vivo, o CEO da Galp explicou que o sucesso da transição dependerá de como se estimula a alternativa. "O que é preciso fazer é estimular a alternativa, encontrar maneiras de mudar o sistema, para que os consumidores possam fazer uma escolha diferente", que passam pelo veículo elétrico, por exemplo. Com mais alternativas de escolha, os consumidores poderão mudar de hábitos no consumo energético, o que levará as energéticas também a explorar novas fontes energéticas, segundo Brown.

Questionado ainda pelo COP26, que decorre em Glasgow, Escócia, onde os governos debatem novas metas climáticas, Andy Brown considerou: "O COP26 tem ambições muito importantes. Nos primeiros dias fez alguns progressos no tema da desflorestação. É mesmo importante para o mundo que o COP26 seja bem-sucedido".

Mais de 100 países, entre os quais Portugal, mas também Estados Unidos e União Europeia enquanto entidade, assumiram no COP26 o compromisso de reduzir as emissões de metano - considerado o gás de efeito de estufa mais poluente - em 30% durante até 2030 (face aos valores de 2020), naquele que pode ser considerado o avanço mais significativo até ao momento na Cimeira do Clima, após a aprovação da desflorestação até ao ano de 2030.