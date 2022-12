New Work entrega bónus de 1500 euros aos trabalhadores

A tecnológica de origem germânica New Work decidiu dar um bónus de 1500 euros aos cerca de 170 trabalhadores em Portugal, foi esta quinta-feira anunciado.

Em comunicado, a operação portuguesa da New Work explica que a medida foi tomada para "ajudar a fazer face à forte inflação que se verifica".

Para Miguel Garcia, managing director da New Work para Portugal e Espanha, "o sucesso" da empresa "depende dos seus profissionais". "Tendo em conta o quadro económico atual desafiante, resolvemos dar uma ajuda a todos", explica.

Além desta ajuda, a New Work também acordou com os trabalhadores um apoio de 600 euros para os trabalhadores que trabalham remotamente. A verba é encarada como uma ajuda para os custos com "compra de mobília e acessórios para as suas casas, de modo a que se sintam mais cómodos e felizes em casa". A este valor acrescem 30 euros mensais que todos os trabalhadores vão receber "para ajuda em despesas como eletricidade ou água".

A New Work Portugal está integrada no grupo New Work, dono da rede social profissional de língua alemã Xing, bem como da plataforma Kununo. Detém ainda uma marca dedicada ao marketing digital. A New Work está cotada na bolsa de Frankfurt desde 2006, tendo sede em Hamburgo. Emprega um total de duas mil pessoas, tendo escritórios em Berlim, Viena (Áustria) e Porto.