NextEnergy Capital investe 18 milhões na Central Fotovoltaica de Paderne

Uma nova central fotovoltaica vai começar este ano a ser construída em Paderne, no concelho de Albufeira, onde serão instalados quase 40 mil painéis solares. O projeto, um investimento total de 18 milhões de euros, é NextEnergy Capital e é o primeiro da empresa britânica em Portugal.

Com capacidade de produção anual de 29.6 gigawatt-hora de energia elétrica, a nova central permitirá abastecer mais de oito mil habitações e evitar a emissão de 9.620 toneladas de dióxido de carbono (CO2) por ano, revelou a promotora em comunicado. Os trabalhos de construção arrancam ainda este ano e contemplam a instalação de 39.564 painéis solares, que ocuparão 28 hectares de área, estando o início da operação previsto para 2021.

Este é o primeiro investimento em Portugal da empresa de gestão de investimentos e ativos no setor das energias renováveis NextEnergy Capital, com sede em Londres, no Reino Unido, que classifica Portugal como um "país com elevado potencial de crescimento na produção de energia solar" e uma "aposta" da empresa para "futuros investimentos".

A empresa, que realiza este investimento através do fundo NextPower II, vai beneficiar de um contrato de compra de energia pelo prazo de 10 anos.

Citado na nota, o diretor-geral do fundo, Filinto Martins, considerou que o projeto "contribui para o desenvolvimento económico e sustentável da região do Algarve". Outros projetos se seguirão: "A nossa estratégia baseia-se na aquisição de projetos de energia solar operacionais ou prontos para construção, em mercados de elevado crescimentos como os EUA, Índia, América Latina e Europa. Pelas condições de irradiação solar, a Península Ibérica é um mercado-chave para o qual temos um plano de crescimento definidos, que nos permitirá fechar novos projetos de investimento até final do ano".

O presidente da Câmara de Albufeira, José Carlos Rolo, destacou igualmente a importância do investimento, defendendo a necessidade de se "olhar cada vez mais para as potencialidades do território", promovendo investimentos como este, "que constituem uma mais-valia".

A NextEnergy Capital é uma empresa de gestão de investimentos e ativos no setor das energias renováveis, fundada em 2007.

Atualmente, gere ativos solares de mais de dois mil milhões de dólares através de três veículos de investimento: dois fundos privados, NextPower III e NextPower II, e um fundo de investimento cotado, NextEnergy Solar Fund Limited.