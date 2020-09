Nexllence. Glintt lança marca focada na criação de soluções tecnológicas

A tecnológica Glintt apresentou a Nexllence, uma nova marca dentro do universo da empresa, que estará mais focada no “desenvolvimento aplicacional e de infraestruturas de nova geração”.

Em comunicado, a empresa descreve que esta nova marca permitirá transmitir ao mercado a aposta da empresa como “um hub de competências tecnológicas e experiência”, que seja capaz de “atrair talento em áreas de inovação”.

João Paulo Cabecinha, executive board member da Glintt, descreve que, com mais de duas décadas de atividade, é importante para a empresa “continuar a evoluir e reinventar-se.”

Esta nova área surge da evolução de duas unidades de negócios já existentes, a consultoria aplicacional e a área de infraestruturas. Já este ano, a empresa refere que esta área de negócio já representará um quarto do volume de negócios e aproximadamente 300 postos de trabalho. A multinacional sublinha ainda que este tipo de atividade tem assistido a um elevado crescimento a nível global.

“Com esta ambição tornou-se claro que era urgente tornar mais visível, para o mercado, as duas faces da Glintt: uma empresa com capital intelectual próprio de soluções para o setor da Saúde e a sua capacidade tecnológica para ajudar a transformação para o digital de grandes organizações. Perante este contexto, tornou-se evidente, para nós, que a Glintt necessitava de reorganizar este negócio, criando sinergias e um roadmap de inovação holístico, tendo muito presente que o objetivo da tecnologia e da inovação é servir o negócio das empresas, os seus clientes e os utentes dos serviços de administração pública,” conclui João Paulo Cabecinha, citado em comunicado.

A aceleração da digitalização, tanto nas empresas como nas entidades públicas, também foi outro dos pontos em destaque. A Glintt indica que, através desta nova marca, pensada para o mercado europeu, permitirá “aos clientes maior racionalidade nos seus investimentos em inovação, criando fatores de diferenciação relevantes, através de novos modelos de negócio baseados na economia digital, maior eficiência das suas operações, maior produtividade dos seus colaboradores, num ecossistema digital e integrado de clientes e fornecedores”.

A tecnológica destaca também que a marca surge num contexto marcado pela pandemia de covid-19, indicando que pretende que a marca possa tornar-se num player que “ajude as empresas no pós-covid”.

Apesar do contexto de crise económica, a Glintt afirma que espera encerrar o ano com um crescimento “a dois dígitos” nesta unidade de negócio.

“As perspetivas para o ano de 2021 são de continuado crescimento, reforçado por uma política de aquisições ou parcerias seletivas que permita o desenvolvimento de centros de excelência em áreas tecnológicas críticas”, anuncia a Glintt, destacando que será “reforçada também a aposta nos mercados externos do Sul da Europa, com particular destaque para Espanha”.