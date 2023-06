NHOOD investe 32 milhões de euros na renovação da Galeria Comercial de Alverca

© DR.

A Nhood Portugal anunciou esta terça-feira que vai investir 32 milhões de euros na renovação da Galeria Comercial de Alverca, em representação da Ceetrus, a nova proprietária do ativo em copropriedade com a Auchan.

Em comunicado, a plataforma global de soluções imobiliárias avança que a área comercial passará a contar com novas lojas e serviços, em complemento do hipermercado e da galeria já existentes, nomeadamente uma Loja do Cidadão implementada em parceria com a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, um ginásio, um espaço de saúde e bem-estar e uma loja da insígnia Leroy Merlin.

O projeto prevê a revitalização de um quarteirão com 78 mil metros quadrados (m2) de área bruta de construção, propondo-se "desenvolver uma nova centralidade" ao converter os antigos escritórios das Torres de Alverca, atualmente não utilizados, em mais de 100 unidades para arrendamento, desde estúdios a T3, prontos a ocupar por mais de 200 pessoas e complementadas por uma área de lazer e desporto aberta à comunidade.

Com arranque das obras marcado para o final de julho de 2023 e a conclusão da primeira fase prevista para junho de 2024, o projeto irá criar mais de 100 postos de trabalho diretos e prevê a criação de mais de 200 postos de trabalho indiretos.

A primeira fase contempla toda a área de retalho, ficando a reconversão das torres para a segunda fase, que arrancará em 2025.

"Este projeto vem revitalizar um complexo imobiliário bem conhecido no território de Alverca, negligenciado nos últimos 30 anos, garantindo a expansão e diversificação da sua funcionalidade de origem, bem como a adaptação em função do contexto social", salienta a Nhood.