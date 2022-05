Nicolau Santos: custos da energia "vão ser fatura muito pesada" para a RTP este ano

Custos da energia "vão ser fatura muito pesada" para a RTP este ano, segundo Nicolau Santos

O presidente do Conselho de Administração da RTP afirmou esta quinta-feira que os custos de energia "vão ser uma fatura muito pesada" para a RTP no final do ano, um dos desafios que a empresa enfrenta.

Nicolau Santos falava no segundo e último dia do 31.º congresso da APDC, que se realiza em formato híbrido a partir do auditório da Faculdade de Medicina Dentária de Lisboa, que tem como tema "Tech and Economics: the way forward", no Estado da Nação dos Media.

"Acho que os operadores que estão aqui neste momento passam provavelmente como outras empresas nesta sala por algumas dificuldades, eu não sei se é uma tempestade perfeita para todos, mas é uma tempestade", começou por dizer o presidente da RTP.

"Em primeiro lugar, os custos de energia dispararam" e, "neste momento, há empresas, entre as quais a nossa, onde os custos de energia vão ser uma fatura muito pesada no final do ano", afirmou o gestor.

Em segundo, apontou Nicolau Santos, a inflação está a levar os fornecedores da RTP "a subirem o fornecimento na casa dos dois dígitos, o que torna mais uma vez a situação difícil".

A isto junta-se as dificuldades das cadeias de abastecimento, em que "quando se pede equipamento ele demora bastante tempo a chegar", elencou.

"Depois, a inflação vai ter impacto nos aumentos salariais", além das questões como a da guerra da Ucrânia, "que estão a exigir um esforço importante no envio de equipas", acrescentou.

E, "fazer boa informação custa muito dinheiro", enfatizou Nicolau Santos, que sublinhou que o mercado publicitário "nunca recuperou do trambolhão de 2008".

Para além disso, "temos perspetivas económicas pouco positivas para a economia portuguesa e não só", a que acresce ainda o combate à desinformação, que é algo que é feito "quase diariamente", rematou.