Niepoort: A comemorar 180 anos, empresa de vinhos está a investir no enoturismo

O enoturismo é a mais recente aposta da Niepoort, empresa familiar que, desde 1842, se dedica à produção de vinhos do Porto, mas não só. A chegada da sexta geração, com Daniel Niepoort, que se juntou ao pai, Dirk, na administração da empresa, mas também de Beatriz Machado, diretora de Marketing e Turismo da Niepoort, marca a entrada de forma estruturada e diferenciada nesta área de negócios, que visa proporcionar "experiências únicas" e "visitas exclusivas" ao universo Niepoort, seja nas caves de Vila Nova de Gaia seja na Quinta de Nápoles, no Douro. A prazo, Beatriz Machado estima que o enoturismo possa vir a representar cerca de dois milhões de euros de faturação ao ano, mas garante que o objetivo não passa por alavancar vendas, mas sim, por criar embaixadores da marca, que se juntem à família alargada da Niepoort.

"O que fizemos, em termos de turismo, é um bocado a antítese do que toda a gente faz. Não temos sinalética, não promovemos as visitas, queremos que haja quase um processo de seleção natural até que as pessoas cheguem à Niepoort e aqui encontrem quase que uma máquina do tempo na qual possam sentir os 180 anos da empresa", explica Beatriz Machado. A experiência começou pelas caves de Vila Nova de Gaia, em junho de 2021, e foi no último verão alargada à Quinta de Nápoles, uma das mais antigas propriedades da Região Demarcada do Douro. E embora o verão tenha terminado, as visitas e provas vão continuar a funcionar, em pleno, mediante marcação prévia, como é habitual, tanto em Gaia como no Douro.

A oferta varia entre a NiepoortLand - com uma visita que inclui a prova de quatro vinhos, "criteriosamente escolhidos em função do perfil sensorial dos visitantes" -, que custa 35 euros por pessoa; a Niepoort Essentials, com uma prova mais detalhada de seis a oito vinhos, de uma ou várias regiões, e que custa 85 euros por visitante; e a Niepoort Master, que é na verdade um "curso intensivo" de três horas para "conhecer a essência dos vinhos portugueses". Permite a prova de 16 a 20 vinhos e tem um custo unitário de 200 euros.

Beatriz Machado e Dirk Niepoort

Há ainda a possibilidade de agendar provas à medida de vinhos raros, sendo que, nesses casos, o preço é estabelecido em função de cada garrafa. No Douro, além de tudo isso, há ainda a possibilidade, de segunda a sexta-feira, de se desfrutar de um almoço com a equipa da Niepoort, numa experiência batizada de "Isto não é um restaurante". "Sentam-se à mesa connosco, trabalhadores, enólogos e família, e provam os vinhos e a comida duriense, tendo uma experiência autêntica de partilha do que são os valores e a filosofia da marca, e tornam-se membros alargadas desta família", diz Beatriz Machado, que antes de chegar à Niepoort foi, durante 11 anos, diretora de vinhos do hotel de luxo The Yeatman e, depois, responsável pelos conteúdos do Museu do Vinho e Wine Experience do complexo World of Wine.

A equipa de enoturismo é composta por quatro pessoas e o objetivo é reforçá-la, mas "não é fácil encontrar pessoas com o espírito Niepoort. Além do mais, o projeto, no qual foram investidos cerca de 1,5 milhões de euros, arrancou pelas caves, foi alargado ao Douro, mas tem ainda que chegar à Bairrada e ao Dão, regiões vitivinícolas onde a Niepoort tem também quintas próprias.

"Temos que fazer as coisas bem feitas e precisamos, primeiro, de estabilizar o Douro. Na verdade, já estamos a fazer algumas obras estruturais na Bairrada para podermos receber pessoas, mas, mais uma vez, a grande questão é o investimento nos recursos humanos. Precisamos da pessoa certa para passar a mensagem Niepoort", refere Beatriz Machado, sublinhando: "Muito mais do que um objetivo de faturação para esta unidade de negócio, o nosso foco é o de criar "embaixadores" da marca, dando-lhes a devida atenção e proporcionando experiências memoráveis a todas as pessoas que nos visitam".

Beatriz Machado é diretora de Marketing e Turismo da Niepoort

Nas caves de Serpa Pinto há ainda uma sala dedicada ao uso exclusivo dos membros do clube privado de vinhos da Niepoort, o "N Collectors", ao qual se acede apenas por convite. Os 100 primeiros aderentes têm o estatuto de "Rolf & the Collectors" - em referência a Rolf Niepoort, pai de Dirk e um colecionador de selos, chaves, saca-rolhas ou máquinas de escrever, entre muitos outros artigos. Cada membro paga sete mil euros para aderir e 2500 euros nos anos seguintes, que poderão ser usados na compra de vinhos, a preços especiais e com acesso a pré-lançamentos. Neste momento, há já 68 membros fundadores, a maioria dos quais portugueses.

Com vendas de 17 milhões em 2021, a conceituada casa de vinho do Porto exporta 70% dos seus vinhos. Alemanha, Canadá e Estados Unidos são os principais mercados externos. "Apesar da conjuntura desfavorável e em rápida alteração", a empresa perspetiva fechar 2022 "com um ligeiro crescimento".