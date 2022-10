Nigéria vai falhar uma entrega de gás este mês, mas Galp acionou plano B a "preços competitivos"

O CEO da Galp, Andy Brown, fala sobre o atual contexto geopolítico, as suas implicações no sistema energético global e os impactos registados no mercado de combustíveis nacional e internacional, durante um encontro com jornalistas na sede da Galp, em Lisboa, 20 de abril de 2022. MANUEL DE ALMEIDA/LUSA © LUSA

A Galp revelou que a Nigéria deverá falhar uma das entregas de gás natural liquefeito (GNL) previstas para o final de outubro. No entanto, a petrolífera já foi ao mercado comprar gás "a preços competitivos" para compensar o volume de gás que deveria chegar a Sines ainda este mês, revelou a empresa esta segunda-feira na conferência com analistas no âmbito da apresentação dos resultados do terceiro trimestre.

No mesmo encontro, Rodrigo Vilanova, diretor de trading da Galp, detalhou que esta recente compra de gás será entregue via gasoduto, através de Espanha. E que, tendo em conta as atuais informações, não anteveem mais disrupções no abastecimento de gás proveniente da Nigéria - país que está a ser assolado por inundações - para o mês de Novembro.

Já Andy Brown, presidente executivo da Galp, admitiu que os cortes de produção e exportação de gás pela Nigéria são "uma preocupação". Mas o CEO da petrolífera, que vai abandonar a liderança da empresa no final deste ano, aproveitou ainda para deixar uma palavra de solidariedade ao povo nigeriano que está a passar a "viver uma tragédia real" com as cheias que já vitimaram centenas de pessoas.

No que toca à recente compra de gás no mercado para compensar a carga de GNL da Nigéria, que abastece maioritariamente o mercado regulado de gás natural, Andy Brown não avançou com valores, mas garantiu que a operação foi realizada a "preços competitivos". Os contratos com a Nigéria, como são a longo prazo, acabam por ser mais vantajosos face aos valores cobrados no mercado diário, razão pela qual o mercado regulado do gás natural tem preços inferiores face às ofertas do mercado liberalizado.

Segundo as estimativas da evolução de negócio para 2022 reveladas esta segunda-feira pela petrolífera, as eventuais disrupções do abastecimento de GNL da Nigéria podem gerar perdas de 40 a 50 milhões de euros.

A Galp obteve um lucro de 608 milhões de euros, nos primeiros nove meses do ano, o que representa uma subida de 86% face ao mesmo período do ano passado, e de 187 milhões no terceiro trimestre, mais 16%.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), sobre os resultados do primeiro trimestre e dos primeiros nove meses do ano da petrolífera, a Galp apontou que "os resultados no terceiro trimestre refletem um forte desempenho operacional em todos os segmentos de negócio, com atividades de Upstream e Industrial a capturar o forte ambiente macro".