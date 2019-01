Nike sob investigação da Comissão Europeia

Há uma nova multinacional sob a atenção de Bruxelas. A Comissão Europeia anunciou a abertura de uma investigação à Nike, suspeita de ter beneficiado de vantagens fiscais indevidas na Holanda. O governo holandês já garantiu que irá cooperar com a investigação. “Sejamos claros: isto não significa que a Comissão já tenha chegado a um veredicto, mas apenas que têm dúvidas se há ou não auxílio estatal”, avança a Reuters, citando o ministro das Finanças holandês, que sublinha: “Claro que apoiamos totalmente o trabalho da Comissão e iremos colaborar com a investigação”.

O jornal espanhol El País explica que a investigação se centra em duas empresas, a Nike European Operations Netherlands e a Converse Netherlands, através das quais o grupo canaliza as suas vendas na Europa, Médio Oriente e África, e que terão, alegadamente, beneficiado de condições vantajosas, entre 2006 e 2015, na obtenção de licenças para uso dos direitos de propriedade intelectual da Nike e da Converse em troca de uma taxa dedutível. “A Comissão irá examinar cuidadosamente o tratamento fiscal da Nike na Holanda para determinar se está em conformidade com as regras das ajudas estatais da união Europeia”, anunciou a comissária europeia da concorrência em comunicado. “Os Estados-membros não devem permitir que as empresas implementem esquemas complexos que lhes permitam reduzir indevidamente o seu lucro tributável”, defende Margrethe Vestager

Recorde-se que anteriores investigações de Bruxelas nesta área obrigaram já empresas como a Amazon, a Starbucks, a Fiat ou a Apple a devolver largos milhões de euros. O valor mais alto coube à Apple, que foi obrigada a pagar mais de 13 mil milhões de euros de impostos na Irlanda, por ajudas ilegais, a que somaram mais 1,2 mil milhões de euros em juros.