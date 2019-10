No Dia do Negócio Próprio há ofertas especiais e descontos

A grande maioria dos empreendedores portugueses (91%) voltaria a lançar um novo negócio, revela um estudo da Metro, da qual a Makro Portugal faz parte, divulgado no âmbito do Dia do Negócio Próprio, assinalado esta terça-feira.

Para assinalar este dia, a Metro disponibiliza uma plataforma online, na qual milhares de restaurantes, hotéis, cafés e outros espaços, em todo o mundo, vão ter ofertas especiais e descontos. Em Portugal haverá mas de 6500 ofertas.

O estudo revela que um quarto dos portugueses gosta de comprar em negócios independentes, sendo que 26% dos consumidores inquiridos em Portugal indica que estes negócios têm importância no sentido de manterem o estilo de vida que mais desejam. Dos empreendedores, 91% afirma que voltaria a fundar novos negócios, apesar de 39% ter receio de a sua receita ser instável, 29% ter que aportar um grande esforço na batalha contínua para conseguir novos negócios e 45% considerar que o pagamento de impostos seja muito penoso em Portugal.

Cerca de 70% dos consumidores entrevistados afirma preferir cabeleireiros e barbearias geridos pelos proprietários. Pequenos restaurantes, cafés e sanck bars (46%) e floristas (59%) também são populares.

A Metro lançou o Dia do Negócio Próprio em 2016 com o objetivo de dar visibilidade às empresas independentes. Além de Portugal, as campanhas estarão a decorrer pela quarta vez em mais de 25 países. “O nosso objetivo é o foco na diversidade e na individualidade dos negócios próprios, visto que estes têm uma grande importância para o dia-a-dia das regiões e tudo o que os rodeia a nível local”, observa David Antunes, CEO da Makro Portugal.

“Muitas vezes, os empreendedores que fundam o seu próprio restaurante, carecem da atenção necessária no início. O Dia de Negócio Próprio ajuda-os em grande medida a criar notoriedade para os seus conceitos individuais”, acrescenta Rute Costa, Digital Marketing Manager da Makro Portugal.