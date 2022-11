No DST Group empregados são pagos para estudar

José Machado é o diretor de Recursos Humanos do DST Group © Direitos reservados

Já lá vão cerca de 80 anos desde o nascimento da empresa com origem na família Silva Teixeira, em Palmeira, Braga. Tudo começou com a exploração de inertes, mas, hoje, o conglomerado empresarial atua em múltiplas frentes e está em vários países. Um dos motores da expansão talvez seja o mais invisível: a prática de oferecer mestrados, doutoramentos e outras formações a quem por ali tem o seu emprego.

Afinal, "há vários anos" que o grupo procura diferenciar-se no mercado na prática de "atrair e reter talento". A singularidade consiste na oferta de formação aos seus trabalhadores, seja técnica, de reforço das habilitações ou de competências diversas, explica José Machado, diretor de Recursos Humanos.

"Sentimos de forma muito viva que as pessoas sabem que há um "elevador social" na empresa, o que permite à pessoa passar de umas áreas para outras e, assim, ter mais qualidade de vida", refere ao Dinheiro Vivo.

As formações enquadram-se em três áreas: os mestrados profissionais, os cursos técnicos superiores profissionais e as formações especializadas, e estão disponíveis para os atuais 2300 trabalhadores, repartidos pelas 50 empresas do grupo, ligadas à engenharia e construção, ao ambiente, às energias renováveis, às telecomunicações e ao imobiliário.

Para a componente formativa, o DST Group formulou parcerias com o Instituto Politécnico do Cávado e Ave (IPCA), com a Universidade do Minho e com a Universidade Católica Portuguesa.

Olhando em retrospetiva, José Machado graceja: "Agora somos pedreiros digitais", com as competências necessárias para "responder às exigências dos mercados onde já estamos", numa alusão aos 15 países onde atuam, com destaque para Reino Unido, Países Baixos, França e Angola.

Da pedra à arte

O valor do investimento anual do grupo na formação não é revelado, nem o número de trabalhadores que já beneficiaram das ações e dos cursos. Se há cláusulas de obrigação de permanência na empresa após a conclusão dos cursos também é informação considerada confidencial.

Ter um mestrado ou um doutoramento oferecido pela empresa também não é garantia de aumento salarial. "A formação tem reflexo no salário se a pessoa mudar de função, não há uma relação direta", reconhece José Machado, admitindo que a pessoa fica mais preparada para eventuais mudanças.

Os horários das formações variam consoante o curso. Podem ser pós-laborais ou em período laboral. E os locais das aulas também podem ser nas instalações da empresa ou nas instituições de ensino com as quais o grupo tem acordos.

Cita o exemplo do curso de Filosofia, de três anos, que, no arranque da segunda edição, conta com mais de 500 trabalhadores/estudantes e é facultado em horário pós-laboral, nas instalações da empresa.

Até aqui chegar, o grupo aponta os anos 90 como o início da diversificação das atividades, tendo entrado nessa fase na metalomecânica, nas empreitadas elétricas, na carpintaria, e nos granitos e mármores ornamentais.

Já no atual milénio, avançou para as energias renováveis e os setores do ambiente e água. Em 2013, criaram a Ventures, para investimento de capital de risco "em projetos inovadores cujo objetivo é olhar para novos empreendedores e ser parte de uma quota das ideias de sucesso que gerarão novos negócios".

Os negócios na área das telecomunicações iniciaram-se há oito anos e o grupo reivindica ser "o primeiro grande operador nacional". Em paralelo, criaram a Zet Gallery, uma plataforma de divulgação e comercialização de arte. A marca Building Culture é a ferramenta com que o grupo atua como mecenas cultural. Consideram, aliás, o apoio à Cultura e à Arte como "parte indissociável do seu código genético".