No Halloween com mais "medo" de sempre, nem o Slime se safa

Abóboras com caras decalcadas a negro recebe-nos à entrada do supermercado, mas é preciso procurar bastante na loja para encontrar máscaras e mãos falsas de monstros, adereços habituais do Halloween. Em ano de pandemia, com algumas escolas a desaconselhar que as crianças tragam acessórios que impeçam o distanciamento social ou o uso de máscara, as lojas parecem ter dado o salto da "época mais assustadora" do ano diretamente para o Natal. Em final de outubro, são prateleiras e prateleiras de Pais Natal de chocolate e muitas cadeias já estão com grandes promoções de vendas de brinquedos. Este ano, nem o Slime se safa no Halloween.

"Nesta altura do ano, e devido à pandemia gerada pelo covid-19, as vendas nas nossas lojas próprias estão em média 40% abaixo do que ano passado. Independentemente disso, nesta altura do ano há sempre uma maior procura por produtos específicos como o Slime, que este ano também está abaixo do que no ano passado na mesma proporção das vendas gerais. Embora o foco para venda de brinquedos esteja no Natal, nos últimos anos temos tentado aproveitar outros picos para conseguir que as vendas se estendam durante o ano todo, como é o caso do Halloween", adianta Miguel Pina Martins, CEO da Science4You.

A Toys R Us, até ao momento, ainda não adiantou ao Dinheiro Vivo, como estão a correr as vendas de produtos relacionados com esta época do ano na cadeia de lojas de brinquedos. Mas, entretanto, enviou um comunicado a dar conta de uma promoção: "Até ao dia 26 de novembro milhares de artigos estão à tua espera a metade do preço, nas lojas físicas e online. São 50% de desconto direto".

No Pingo Doce esta época não é um foco de vendas. "Esta área de negócio não constitui uma aposta do Pingo Doce. A oferta bastante reduzida que temos neste segmento tem o objetivo de trazer conveniência aos nossos clientes. Ou seja, mesmo não sendo uma aposta, não quisemos deixar de disponibilizar alguns artigos de Halloween", adiantou fonte oficial da cadeia do grupo Jerónimo Martins.

Foco do retalho: Natal

O foco na cadeia parece ser o Natal - outro tema que, juntamente com o Black Friday, está a gerar preocupação dos retalhistas e governo para que se evite aglomerações nas lojas para compras e trocas. Não faltam prateleiras de Pais Natal de chocolate, nem promoções de venda de brinquedos a pensar nesta época do ano.

A compra pode ser feita em loja, mas estende-se ao online, com entregas em casa. No Mercadão - marketplace que assegura as entregas rápidas (a partir de duas horas) de compras do Pingo Doce, entre outras marcas - a cadeia de supermercados do grupo Jerónimo Martins criou uma loja online de brinquedos Pingo Doce. "Esta semana, a loja oferece a taxa de entrega e acompanha a campanha de descontos de 60% em todos os brinquedos nas 450 lojas físicas do Pingo Doce, em vigor até 2ª feira (inclusive)", informa o Mercadão. "Esta loja de brinquedos online Pingo Doce, no Mercadão, vem complementar a nossa grande oferta na área alimentar, oferecendo ainda mais conveniência aos nossos clientes", justificou Maria João Coelho, diretora de marketing do Pingo Doce, citada em nota de imprensa.

"Este ano, dado o contexto atual, a procura por estes artigos (de Halloween) está a ser menor face ao ano passado", refere apenas fonte oficial Auchan ao Dinheiro Vivo.

O contexto atual é, naturalmente, a situação de pandemia que, nas últimas semanas tem vindo a aumentar o número de casos em Portugal - ultrapassou-se este semana o valor recorde de 4 mil casos diários - e levou mesmo o Governo a restringir entre 30 de outubro a 3 de novembro a circular entre concelhos. Este sábado, em Conselho de Ministros extraordinário, aguarda-se novas medidas para tentar conter a progressão da pandemia que já ultrapassou a barreira dos 100 mil casos.

Das escolas, os pais também receberam indicações para conterem os ímpetos de Halloween. Nas escolas para os mais pequenos, a época é assinalada, mas com restrições.

"Os alunos poderão vir mascarados. No entanto, relembramos que não devem trazer acessórios que impeçam o distanciamento aconselhado ou adereços/pinturas faciais impeditivas do uso de máscara, nem guloseimas ou outros doces para evitar a partilha", informou uma escola da Grande Lisboa, em carta enviada aos pais, a que o Dinheiro Vivo teve acesso. "Para se evitar situações de aglomeração de pessoas, não se realizará este ano o habitual desfile nem o baile para os 2.º e 3.º Ciclos."