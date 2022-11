No stand da Siemens na Web Summit é possível mergulhar numa quinta submarina

Experiência do Nemo's Garden © DR

A Siemens está presente na Web Summit e quer mostrar o caminho para o metaverso industrial. A empresa alemã está a apresentar o seu portfólio e também as aplicações práticas da sua plataforma de negócios digital aberta, a Siemens Xcelerator. De forma a apelar aos visitantes as atividades são complementadas com várias iniciativa e demonstrações relacionadas com o metaverso industrial.

Como explica o Chief Technology Officer e Chief Strategy Officer da Siemens AG, Peter Körte, através da Siemens Xcelerator "podem ser rapidamente resolvidos problemas do mundo real através da cooperação, colaboração e cocriação - e onde estão a ser criados novas ideias e novos modelos de negócio".

E, de modo a demonstrar as potencialidades do metaverso digital, a empresa "está, pela primeira vez, a proporcionar aos visitantes da Web Summit uma experiência digital imersiva do projeto Nemo"s Garden", explica a Siemens em comunicado.

O Nemo"s Garden é um projeto pioneiro de agricultura submarina sustentável e tem por base a tecnologia de gémeo digital. Ou seja, a Siemens criou um modelo completamente digital da quinta submarina, através da qual a equipa do Nemo"s Garden consegue "desenvolver, adaptar e controlar as suas biosferas submarinas à escala", revela a insígnia.

Durante a presente edição da Web Summit, os visitantes terão a oportunidade de "literalmente mergulhar numa quinta submarina virtual com uma simulação de realidade aumentada e uma experiência de realidade virtual". Com os óculos de realidade virtual colocados "os visitantes experienciam a agricultura submarina com quatro sentidos: podem ver e cheirar os vegetais e as frutas, podem ouvir o som do ambiente submarino, e podem até sentir os vegetais e as frutas através de luvas full-feedback", esclarece a Siemens, adiantado ainda que aqueles que não tiverem os óculos colocados podem acompanhar a ação através de um ecrã grande e influenciar o que é visto no metaverso.

A simulação também cria uma maqueta de realidade aumentada do Nemo"s Garden que imita um gémeo digital para demonstrar a tecnologia da Siemens em ação.

Ao mesmo tempo a empresa, que acabou de celebrar 175 anos, quer atrair novos talentos, para todas as suas áreas de negócio. "Estamos à procura de talentos que tenham vontade de estar constantemente a aprender, a crescer e a expandir as suas competências e os seus conhecimentos. A Web Summit é o local ideal para encontrar este tipo de talento", declara Judith Wiese, responsável pelos recursos humanos e pela sustentabilidade da Siemens AG.