NOBK. Openbook cria novo estúdio especializado em design de interiores

Paulo Jervell, João Cortes, Pedro Pires e Rodrigo Sampayo são os quatro sócios da Openbook, empresa de arquitetura que se tem destacado no mercado pela conceção de escritórios de grandes empresas nacionais e internacionais. Diana Noronha Feio é uma arquiteta que, após alguns anos a trabalhar em Londres, regressou ao país e criou o Feio Atelier. O encontro entre os cinco arquitetos que culminou agora na criação da NOBK, aconteceu num encontro de networking entre concorrentes.

"Tivemos imensa empatia a nível da linha profissional do nosso trabalho", recorda Diana Noronha Feio. Teria assim início a colaboração entre a Openbook e a arquiteta, patente, por exemplo, no novo bar do hotel Ritz, ou em peças das novas instalações da Miniclip (um "edifício-primo" do da PHC, situado mesmo ao lado, no Taguspark, também da autoria da Openbook, que é inaugurado brevemente).

"Temos vindo a colaborar desde 2018, também fruto de áreas de intervenção que alguns projetos da Openbook exigiam para acrescentar valor, e fazia sentido a integração do ateliê da Diana, muito vocacionado para o interior design a surgir nas áreas de hotelaria e residencial", afirma Paulo Jervell. "É necessário um expertise muito específico para responder a vicissitudes criativas e áreas de intervenção específicas", adianta. O posicionamento no mercado será o do conhecido estúdio de Joana Astolfi.

A NOBK, além de oferecer um serviço personalizado com soluções únicas na área do design de interiores de hotéis, restaurantes e casas, terá também uma loja onde serão vendidas peças desenhadas pelo ateliê e com curadoria dos arquitetos. A loja terá uma vertente online e outra física, com a abertura prevista de um espaço na Rua das Trinas, na Lapa, em Lisboa.

O estúdio arrancará com quatro pessoas e partilhará instalações com os 45 colaboradores da Openbook. O objetivo é atingir uma faturação de um milhão de euros no final de 2022. "É uma marca que acaba por beber do know-how e organização da Openbook, mas é um estúdio autónomo para dar resposta a projetos na esfera da Openbook", explica Paulo Jervell. "É importante para esta nova marca transportar-nos para um conjunto de referências distintas da Openbook. Tem as suas especificidades, como a curadoria de arte e desenho de mobiliário. São ritmos e processos diferentes, é uma área complementar a uma área mais técnica", acrescenta Diana Noronha Feio.

O projeto arranca já com trabalhos em carteira, nomeadamente mais intervenções no hotel Ritz, em imóveis de alguns fundos de investimento geridos pela Norfin e em quatro hotéis de uma grande cadeia hoteleira nacional cujo nome não é revelado.

A Openbook continuará com os projetos no segmento corporate - que lhe têm valido prémios internacionais, o último dos quais o Architecture MasterPrize com os interiores das novas instalações da PHC - , responsável por 40% a 50% do volume de negócios da empresa, que tem crescido a dois dígitos e deverá atingir neste ano os 4,5 milhões de euros, avança Paulo Jervell.

Os segmentos residencial e turístico estão em crescimento e mostraram-se resilientes face à covid. "Na área residencial, mesmo com a pandemia, o desempenho foi extraordinário, comparando com outros", diz o arquiteto. "A hotelaria continuou bastante atrativa, não deixou de ter atividade; já no setor do retalho viveu-se alguma dificuldade."

Houve projetos cancelados e outros adiados que começam a ser retomados, agora num contexto internacional diferente, marcado por dificuldades no fornecimento de materiais e aumento de preços. "Está a haver problemas com os fornecedores, traduzidas em maior precaução nos prazos de entrega e procura de fornecedores locais", afirma Paulo Jervell, que fala em "impacto na engenharia de projeto, na escolha de materiais e soluções construtivas". O resultado é a opção por "fornecedores mais locais e segurança na entrega".

O problema põe-se, por exemplo, em relação ao aço e ao vidro, que vêm sobretudo da Ásia, faltas que aqui não temos capacidade para colmatar. "Portugal pode beneficiar em indústrias que já tem, como a do cimento, revestimentos e têxtil", sublinha.

O setor da arquitetura e construção sofre também da falta de pessoas. "Há uma grande falta de mão-de-obra para absorver todos os desafios, especialmente recursos especializados. Devia haver muito maior preocupação com as remunerações e uma aposta na formação", defende.