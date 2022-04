Nobre Guedes & Associados firma acordo exclusivo com a DWF

Lisboa, Portugal © CARLOS COSTA/AFP

A Nobre Guedes & Associados (NGA), sociedade de advogados especializada na prestação de serviços jurídicos, estabeleceu um acordo exclusivo de associação com a DWF, grupo internacional de serviços legais e empresariais integrados cotado na Bolsa de Valores de Londres. Com esta parceria, a NGA visa reforçar as soluções que presta aos clientes e alargar a oferta geográfica.

A parceria, que arrancou formalmente em março, permitiu à NGA alargar a sua oferta aos mercados onde o grupo DWF está presente, especialmente Espanha, França, Reino Unido, Alemanha e Arábia Saudita, diz a sociedade portuguesa de advogados em comunicado. A NGA já marca presença física em Portugal, Angola e Moçambique, e detém operações no Brasil.

Na nota enviada às redações, a NGA adianta que o acordo permitirá aprofundar o relacionamento e acompanhamento dos seus clientes em variadas geografias e apoiá-los com os serviços integrados de caráter jurídico e empresarial do grupo DWF.

Para Luís Nobre Guedes, managing partner da NGA, esta parceria "representa a melhor forma para fazer crescer o nosso negócio em Portugal, expandir a nossa presença para lá dos países lusófonos como Angola e Moçambique onde estamos presentes, estreitar as relações com o Brasil e oferecer serviços jurídicos e empresariais integrados aos nossos clientes ao nível global, mas particularmente em Espanha, França, Reino Unido, Alemanha e Arábia Saudita".

Nigel Knowles, CEO do Grupo DWF, frisa no comunicado que "a Nobre Guedes & Associados tem uma grande reputação em Portugal e vemos um forte alinhamento cultural e setorial".

A Nobre Guedes & Associados foi fundada em 2020 na sequência da cisão com a Andersen Tax & Legal, tendo incorporado em 2021 a International Legal Services com presença em Angola e Moçambique e atuação no Brasil. Conta hoje com cerca de 40 colaboradores - sócios, advogados, of-counsel, advogados estagiários e para-legal, e tem como objetivo otimizar a prestação de serviços jurídicos nas mais diversas áreas do direito.

A DWF é uma fornecedora global de serviços jurídicos e de negócios integrados, onde trabalham cerca de quatro mil pessoas. Em março de 2019, a empresa tornou-se o primeiro negócio legal cotado no principal mercado da Bolsa de Valores de Londres. A DWF registou um receita líquida de cerca de 400 milhões de euros no exercício terminado a 30 de abril de 2021.