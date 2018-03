Noori Sushi abre novo espaço no Saldanha e investe 800 mil euros em renovação

A Noori Sushi acaba de abrir o sétimo espaço no Saldanha Residence com um novo conceito de loja e prepara-se para investir mais de 800 mil euros na renovação nos restantes espaços da cadeia, adiantou Diogo Sousa Coutinho, CEO do Noori, ao Dinheiro Vivo. Este ano deverão abrir mais duas lojas.

O novo espaço aposta num visual mais “mais moderno e tecnológico com ecrãs digitais e um conceito mais interativo”, descreve a cadeia em nota enviada às redações. O espaço apresenta igualmente lugares ao balcão, permitindo aos consumidores observar os sushiman a confecionar as peças.

“Espera-se que até ao final do ano todos os outros espaços da marca sofram transformações semelhantes, remodelações ao nível da estrutura visual, com a aposta em materiais como a madeira natural, e pelo desenvolvimento tecnológico, ao inserir os ecrãs digitais interativos já presentes nesta loja”, informa a cadeia. Uma remodelação na qual serão investidos mais de 800 mil euros.

Para este ano, há “duas novas [aberturas previstas], ainda não podemos revelar onde”, diz o CEO da cadeia, sem mais pormenores.

A cadeia está igualmente a introduzir quiosques junto das lojas, em parceria com a Levoo, evitando filas e com pagamento através de multibanco ou MBway. O serviço já está disponível junto à loja no Amoreiras Shopping.

A cadeia, através da parceria com o UberEats (Lisboa) e noMenu (zona de Oeiras e Cascais), tem vindo a aumentar as entregas ao domicílio que já representam 8% das vendas, segundo Diogo Sousa Coutinho, CEO do Noori.

A Noori Sushi faturou 3,2 milhões de euros em 2017. Para este ano o responsável aponta para um volume de negócios de 3,5 milhões de euros.