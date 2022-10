Norfin investe 41 milhões de euros no Lisbon Heights

A Norfin investiu 41 milhões de euros no condomínio privado Lisbon Heights. O projeto, lançado oficialmente esta quinta-feira, e que arranca com a construção neste mês de outubro, ocupará uma área de cerca de 20 mil metros quadrados (m2) e é constituído por 95 unidades, divididas entre 13 moradias e 82 apartamentos, juntamente com sete espaços comerciais, avança a empresa em comunicado.

Já com 35% das unidades reservadas, prevê-se que o projeto esteja concluído em dezembro de 2024.

O COO da Norfin, Henrique Rodrigues da Silva, explica que "o Lisbon Heights concilia a história inerente ao empreendimento com um design moderno ao contemplar dois conceitos distintos de habitação, villas e apartamentos".

O condomínio privado terá várias áreas comerciais e de lazer, como fitness, piscina, ginásio, espaço extero e espaços de co-work e sky lounge. Também terá um veterinário, lavagem de carros automática e os CTT locker (onde é possível receber encomendas). Além disso, o edifício tem boas acessibilidades e escolas na proximidade.