Norges Bank passa a deter 2,17% da Sonae Capital

O Norges Bank, fundo soberano da Noruega, passou a deter uma participação qualificada de 2,17% na Sonae Capital, segundo um comunicado enviado hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O documento enviado à CMVM informa que o limiar dos 2% foi ultrapassado no dia 10 e que o Norges Bank, considerado o maior fundo soberano do mundo, passou a deter 1,99% de direitos de voto diretos, associados a ações, e 0,18% de direitos de voto através de instrumentos financeiros, num total de 2,17% do capital.

Na sessão de hoje, as ações da Sonae Capital desceram 0,39% para 0,77 euros.

A Efanor é a principal acionista da Sonae Capital, com 62,78% do capital, a Quaero Capital detém 5,04% e a azValor possui 2,00%, a empresa detém 1,47% de ações próprias e 28,71% corresponde a ‘free float’, ou seja, capital disperso em bolsa, em mãos de acionistas minoritários, segundo informação disponibilizada no ‘site’ da empresa.