Nortada com nova gama de cervejas que ajuda à conservação dos oceanos

Dinheiro Vivo 29 Maio, 2021 • 12:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Nortada lança, a partir deste sábado, uma nova gama de cervejas, inspiradas no mar, no vento e no movimento. São quatro as novas propostas da gama 'Hop Series', nas quais o lúpulo tem o papel principal. E por cada garrafa vendida da nova série, a marca portuense vai contribuir com dez cêntimos para a Surfrider Foundation, uma organização ambiental sem fins lucrativos que luta pela limpeza e pela conservação dos oceanos e praias.

Os rótulos foram desenhados a pensar na ligação ao mar pelo ilustrador Miguel Rocha (@questbydesign). O designer e surfista português desenvolveu os rótulos enquanto viajava de praia em praia na Austrália. O objetivo comum de todos os seus trabalhos é "dar voz aos oceanos através da arte".

"É mais um momento de inovação da Nortada e, mais uma vez, pretendemos desafiar os portugueses a provar cervejas diferentes. As cervejas lupuladas, como as IPAs, são a bandeira do movimento artesanal e já era um sonho antigo lançar uma gama completamente dedicada a este estilo de cervejas", diz, em comunicado, o CEO da Nortada. Pedro Mota explica, ainda, que a associação à Surfrider Foundation surgiu de forma "bastante natural". "A paixão pelo mar caracteriza-nos enquanto portugueses e estamos muito contentes em poder unir esforços e contribuir para a conservação dos oceanos e das nossas praias", frisa.

Já a mestre cervejeira da Nortada, Diana Canas, explica que as novas cervejas se caracterizam por serem "bastante aromáticas e com um amargor mais pronunciado", graças ao lúpulo. "Mas a combinação de diferentes variedades, matérias todas e técnicas de produção fazem com que sejam bastantes distintas entre si. Estamos muito satisfeitos com o resultado final e acredito que será uma experiência sensorial muito interessante para os amantes de cerveja", frisa.