Nortada lança cerveja que sabe a Bolo Rei

© Direitos Reservados

Dinheiro Vivo 26 Novembro, 2020 • 19:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

É a nova edição especial da Nortada, uma cerveja que sabe a Bolo Rei e que, acredita a marca portuense, promete ganhar um lugar à mesa de consoada dos portugueses. A Bolo Reis Pastry Stout é "uma cerveja bem portuguesa", com uma fusão de frutas cristalizadas e baunilha, com um toque de biscoito e é a última edição limitada e inédita no ano, no âmbito do projeto '12 meses, 12 cervejas' com que a Nortada marcou o ano de 2020.

À venda na loja online da Nortada, a nova cerveja está disponível em packs de quatro unidades por 13,60 euros ou de dez por 34 euros. A empresa oferece os portes em todas as compras acima dos 40 euros. E, para celebrar a quadra festiva que se avizinha, a Nortada tem ainda o Calendário do Advento de Cerveja, um conjunto especial de 24 garrafas, todas de 33 cl, combinando 14 estilos diferente (alguns deles edições limitadas), que custa 49,99 euros, e o Xmas Pack, composto por quatro cervejas de estilos diferentes (Lager, Dark Lager, IPA e Weiss Bier), disponível por apenas 7,60 euros.

A propósito deste lançamento, o mestre cervejeiro da Nortada afirmou, em comunicado, que "encerrar o projeto "12 meses, 12 cervejas!" com a Pastry Stout Bolo Rei, foi uma satisfação muito grande! Quando lançamos a ideia no fim de 2019 sabíamos que não seria fácil pensar nos estilos, receitas, processos produtivos e cronogramas, mas esse é um dos lados engraçados que a cerveja artesanal nos proporciona, poder improvisar e ter liberdade criativa". Ramon Garcia conclui: "Fechamos o ano com a sensação de dever cumprido, porém já com a cabeça em 2021 e nas surpresas que queremos produzir".

Entre as edições "12 meses, 12 cervejas!" destacou-se a de abril, que acabou por receber o nome de "Obrigado". Trata-se de uma New England IPA que estava destinada a celebrar o terceiro aniversário da marca mas que acabou a homenagear os profissionais de saúde. Todo o dinheiro gerado na venda desta cerveja foi doado à Cruz Vermelha Portuguesa.