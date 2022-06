Norte-americana Domo abre escritório em Lisboa 

A data ainda não está fechada, mas a decisão está tomada. A fabricante de software Domo tem em curso planos de expansão na Península Ibérica e vai abrir um escritório na capital portuguesa. A ideia é ter uma equipa dedicada e de proximidade das empresas servidas em Portugal por esta empresa de origem norte-americana, como a EDP ou a CGI. Antes de Lisboa, a Domo abrirá reforçará a presença no mercado espanhol, com dois novos escritórios nas cidades de Madrid e Barcelona.

Ao Dinheiro Vivo, Amir Jamal-Hanjani, regional director na Domo Iberia, explica que a expansão em Portugal e Espanha "é motivada por múltiplas razões". O gestor elenca "um elevado grau de maturidade e digitalização" nos dois países, realçando que será um "passo natural" as companhias desta região assumirem um "compromisso com as soluções de business intelligence", a área de especialização da Domo. Nesse sentido, outra razão que justifica a aposta da Domo são os instrumentos financeiros lançados em Portugal e Espanha para aprofundar a digitalização do tecido empresarial.

"Por exemplo, no caso de Espanha, foi lançado um kit digital, dotado de três mil milhões de euros, que permitirá às pequenas e médias empresas investir na digitalização de serviços.

No caso de Portugal, para além do investimento na digitalização, o governo está também a investir fortemente em colaboração com Espanha na conectividade 5G, na criação de centros de dados e no empreendedorismo digital. Ambas as etapas progressivas terão a inteligência e análise de dados no centro do sucesso e é aqui que a Domo pode ajudar", argumenta o gestor.

Amir Jamal-Hanjani apresenta a Domo como uma fornecedora de plataformas de business intelligence, onde é possível integrar dados e informação de diferentes fontes do negócio "numa única solução, para facilitar a análise e a tomada de decisões". O benefício, salienta, é poder integrar todo o tipo de dados em tempo real e "usá-los em diferentes aplicações, automatizar o fluxo de dados e partilhá-los com clientes, parceiros e outros agentes", permitindo "reduzir custos" e "otimizar recursos" da empresa.

Portugal no plano ibérico: proximidade é o foco

O responsável pela operação da Domo na Península Ibérica não revela os valores envolvidos nos planos de expansão da empresa nesta região. Quando questionado sobre a contratação de profissionais, indica que foi definido para a estrutura ibérica o "reforço da equipa de vendas, soluções e assessores técnicos, por um lado, e técnicos de apoio pós-venda".

No caso de Portugal, a expectativa é contratar "pelo menos dez pessoas no primeiro ano, especialmente em vendas, consultoria e apoio técnico", revela o responsável.

Ainda sem data para a inauguração do escritório na capital portuguesa, numa primeira fase a equipa em Portugal estará localizada em Espanha. Das palavras de Jamal-Hanjani depreende-se que a operação portuguesa não será autónoma ou independente da espanhola: "A nossa intenção é ter uma equipa profissional dedicada na Península Ibérica", sublinha.

A prioridade "é fornecer um apoio mais próximo aos clientes na Península Ibérica, tanto em Espanha como em Portugal, e ao mesmo tempo, consolidar negócios em ambos os países". Daí a necessidade de ter um escritório no nosso país, pois à medida que o negócio for crescendo e a presença comercial em toda a península aumente "organicamente", antecipa o gestor, será necessário dividir as equipas pelos dois países.

"O nosso compromisso é claro: que os clientes da Domo, tanto em Espanha como em Portugal, recebam de nós um serviço completo, na mesma língua que falam diariamente", clarifica. Toda a operação ibérica terá sede em Madrid.

Negócio de mais de 70 milhões de euros

A fabricante de software de origem norte-americana tem pouco mais de dez anos, foi fundada em 2010 e está hoje cotada em Wall Street. Recentemente, foram fechadas as contas globais do primeiro trimestre do ano, com data de encerramento a 30 de abril. O volume de negócios da empresa cresceu 24%, para 74,5 milhões de dólares (cerca de 71 milhões de euros), em termos homólogos.

"Os números são extremamente positivos", afirma o regional director na Domo Iberia, enfatizando que 87% do total das receitas teve origem na subscrição de serviços da Domo. A receita de assinatura totalizaram 64,6 milhões de dólares (cerca de 61,5 milhões de euros), valor que corresponde à verba proveniente diretamente dos clientes da Domo, segundo Amir Jamal-Hanjani. Apesar de não especificar qual o montante das receitas teve origem na região ibérica, o gestor garante: "No caso da Península Ibérica, assistimos a um aumento muito significativo do nosso volume de negócios durante o último ano, e também do número de clientes que utilizam as nossas soluções. Tudo isto levou-nos a tomar a decisão de expandir o nosso negócio nesta região".