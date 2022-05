Norueguesa Otovo chega a Portugal para acelerar transição energética

A plataforma Otovo permite verificar se o telhado de uma casa pode ser usado para instalar painéis solares e conectar diretamente com fornecedores © Otovo

A Otovo, marketplace de painéis solares e baterias residenciais criado em 2016, chega ao mercado português dentro de um mês, anunciou esta segunda-feira a empresa norueguesa. Depois da Noruega, Suécia, França, Espanha, Polónia, Itália e Alemanha, o país luso é agora o oitavo a receber a empresa cotada na Euronext Growth, com uma capitalização bolsista de cerca de 350 milhões de euros.

"A nossa entrada em Portugal foi uma decisão natural. É um país na vanguarda da transição energética, com mais de 300 dias de sol por ano, portanto um dos países da Europa que mais podem beneficiar da energia solar", observa o CEO da Otovo, Andreas Thorsheim, citado em comunicado.

Para liderar a operação no mercado português, a Otovo contratou Manuel Pina, ex-diretor-geral da Uber em Portugal. Quanto à contratação, o CEO afirma que o agora general manager tem "um histórico comprovado de gestão de uma plataforma", acrescentado que "com ele ao leme, a Otovo vai ser grande sucesso no mercado português".

Afirmando-se como único fornecedor de energia solar residencial independente ativo em toda a Europa, com acesso a mais de 500 empresas de instalação, a Otovo diz já ter ajudado mais de 11 mil famílias a fazer a transição para energia solar doméstica em sete mercados europeus. As instalações solares até hoje contratadas "vão reduzir 600 mil toneladas de CO2", refere a norueguesa, que objetiva aumentar o volume de vendas anual em 8 a 9 vezes até 2025.

"Com o preço da energia a disparar, os portugueses podem fazer poupanças significativas e ao mesmo tempo reduzir a emissão de gases poluentes causados pelas soluções energéticas tradicionais. Queremos ajudar Portugal a atingir o seu potencial energético solar", afirma Andreas Thorsheim.

Segundo a nota enviada à imprensa, o mercado solar residencial do país espera mais de 30 mil instalações em 2022, crescendo mais de 50% desde 2019.