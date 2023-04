Norueguesa Statkraft entra em Portugal com investimento no Ribatejo

A Statkraft expandiu operações para Portugal através da aquisição da produção de energia de eletricidade de três centrais solares fotovoltaicas da multinacional NEC, anunciou esta segunda-feira a energética norueguesa. As centrais em causa ainda estão em construção, nomeadamente em Alforgemel (município de Cartaxo), Casal do Paul e Encarnado (município de Santarém) e passam a integrar o fundo solar internacional privado NextPower III ESG.

Em comunicado, a empresa realça que "entra no mercado nacional para desenvolver a produção e consumo de energia solar fotovoltaica, eólica e hidroelétrica", sendo que o início da operação em Portugal se assinala "com a assinatura da maior operação de Power Purchase Agreement [PPA] na história do mercado português, em conjunto com a NextEnergy Capital, investidor internacional especialista em energia solar".

A Statkraft adianta que as três centrais solares fotovoltaicas terão uma capacidade instalada de 210 megawatts e a produção anual estimada ascende a 341 gigawatts-hora (GWh), o equivalente ao consumo médio anual de cerca de 98 mil casas.

"Estamos muito satisfeitos por nos tornarmos uma referência em PPA também no mercado português e atuar como impulsionadores dos investimentos em renováveis que o país necessita para cumprir os seus objetivos climáticos", afirma Tiago Thomaz, diretor de originação e PPA da Statkraft em Espanha e Portugal.

"A NextEnergy Capital está muito otimista com a conquista deste marco histórico", salienta Filinto Martins, Diretor Geral da NextPower III ESG na NextEnergy Capital, notando que os PPA "proporcionam uma certeza a longo prazo dos fluxos de caixa".

A Statkraft tem mais de 125 anos de atividade no setor energético, tendo operações na Noruega, Suécia, Finlândia, França, Holanda, Alemanha, Reino Unido, Turquia, Croácia, Albânia, Polónia, Espanha e, além de Portugal, bem como em alguns países da América do Sul e Ásia.

Esta histórica energética do do Norte da Europa apresenta-se como a maior produtora europeia de energia renovável. Antes de fechar negócio com a NEC, de acordo com o Expresso, a Statkraft ensaiou um primeiro investimento em Portugal, tentando adquirir as seis barragens no Douro que a EDP pôs à venda, mas em sucesso.

