NOS aprova aumento de capital de 850 milhões de euros

A NOS aprovou esta quinta-feira um aumento de capital de 850 milhões de euros por incorporação de prémio de emissão, o pagamento de um dividendo 0,278 euros por ação e elegeu os membros do Conselho de Administração.

De acordo com um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), foi aprovado em assembleia-geral de acionistas um "aumento do capital social no montante de 850.016.277,00 euros, por incorporação de prémio de emissão evidenciado nas contas de 2021 e que se mantém após a aplicação de resultados do exercício, mediante o aumento do valor nominal da totalidade das ações representativas do capital social, no valor de 1,65 euros".

Com a consequente alteração dos estatutos, o valor de cada ação passa a ser de 1,66 euros.

Os acionistas deram também 'luz verde' às contas da empresa e à proposta de aplicação de resultados, que prevê o pagamento de um dividendo de 0,278 euros por ação, no montante de 143.214.863,64 euros, e transferência para as reservas livres do quantitativo unitário correspondente às ações que, "no primeiro dia do período de pagamento [...] pertencem à própria sociedade".

A proposta contemplava ainda o pagamento de 1.289.558,00 euros aos acionistas.

Num outro comunicado, a NOS precisou que o dividendo estará a pagamento a partir de 09 de maio.

Na reunião foram eleitos os membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Mesa da assembleia-geral, a Comissão de Vencimentos e o revisor oficial de contas.

Na sessão desta quinta-feira da bolsa, as ações da NOS caíram 0,05% para 4,04 euros.