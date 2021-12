NOS assume mentoria da portuguesa Modatta em programa europeu

Fundadores da Mondatta, Rodrigo Moretti e Eduardo Pinto Basto © D.R

A empresa de telecomunicações NOS vai apoiar a Mondatta, numa lógica de mentoria técnica, operacional e de posicionamento no mercado à startup portuguesa.

Num comunicado enviado esta terça-feira à redação, a telecom conta que foi convidada pela Comissão Europeia para integrar o Digital Volunteers - Mentors Program, assumindo o papel de empresa-mentora de uma empresa de pequena e média dimensão com elevado potencial decrescimento.

"No âmbito desta iniciativa, que conta com a participação de mais de 50 grandes empresas em toda a Europa, a NOS abraçou o desafio de apoiar a startup portuguesa Modatta, com um programa de mentoria que abrange as vertentes técnica, de negócio e de posicionamento no mercado", lê-se.

Em causa está um projeto piloto da Comissão Europeia que procura aproximar as PME de empresas de grande dimensão ligadas à inovação e tecnologia.

egundo Tiago Ribeiro, B2B Business Development Director da NOS, escolher a Mondatta para apoiar no programa de Bruxelas não foi problema. Trata-se de "uma empresa que [a NOS] acompanha há algum tempo e que apresenta um modelo de negócio inovador, com uma proposta promissora e muito relevante, tanto para as empresas, como para os cidadãos".

O apoio da NOS servirá para a Mondatta continuar a desenvolver uma "solução que permite aos consumidores vender os dados a empresas, garantindo o respeito pela privacidade".

"Queremos tirar partido do conhecimento e experiência da NOS para fazermos crescer o negócio e acelerar o plano de entrada e expansão de mercado. Temos como objetivo chegar a mais de 250 mil utilizadores em Portugal até o final deste ano, e atingir a meta de um milhão de utilizadores antes do final de 2022", afirma Rodrigo Moretti, co-fundador da Modatta.

A Mondatta, liderada por Rodrigo Moretti e Eduardo Pinto Basto, desenvolveu uma aplicação móvel que permite ao utilizador decidir se quer disponibilizar dados às marcas e que dados pretende ceder. Acresce a possibilidade do utilizador ser remunerado por estar a ceder dados do seu perfil de consumidor, em prol de campanhas direcionadas das marcas

"Com esta solução, a startup pretende construir a maior base de dados descentralizada, com informações pessoais de qualidade e consentidas, que permite a qualquer utilizador controlar os seus dados pessoais, ao mesmo tempo que possibilita às marcas segmentar a audiência, garantindo uma gestão ética e responsável dos dados", explica o comunicado da NOS.