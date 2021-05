NOS com lucros de 30,5 milhões até março, depois dos prejuízos do início da pandemia

Miguel Almeida, CEO da NOS

A NOS obteve lucros de 30,5 milhões de euros até março, depois de no trimestre do ano passado ter registado prejuízos de 10,4 milhões, sofrendo o impacto das provisões registadas pela operadora por causa da pandemia. As receitas consolidadas da operadora liderada por Miguel Almeida fixaram-se nos 337,4 milhões de euros, uma descida de 2,3%, embora as de telecomunicações registem uma subida de 0,8%, para 335,7 milhões. Operadora investiu 96 milhões de euros, uma subida de 8,7%, no período.

"Mantivemos o esforço de investimento no desenvolvimento de redes fixas de nova geração, reforçando a nossa presença em cada vez mais localidades, de norte a sul do país. Continuamos focados em melhorar e otimizar a nossa rede móvel, a qual foi distinguida, neste período, como a melhor em Portugal, no estudo independente da Ookla. Ao mesmo tempo, continuamos a preparar a nossa infraestrutura para a implementação do 5G", destaca Miguel Almeida, CEO da NOS, em comunicado.

"Apesar de todas as dificuldades regulatórias que se têm enfrentado em Portugal, o 5G é uma tecnologia disruptiva, na qual a NOS pretende ter uma posição de liderança, focada numa abrangente implementação e na superação contínua das expetativas dos nossos clientes, que constituem o centro da nossa atividade. Ainda sem podermos levar este mundo novo às famílias e às empresas, temos criado oportunidades para testar a tecnologia e desenvolvido parcerias importantes, que nos permitem, desde já, mostrar aos nossos clientes como será o futuro das comunicações móveis", diz ainda.

Com o leilão do 5G ainda a decorrer, e sem licenças ainda atribuídas, a NOS realizou, por exemplo, o primeiro jogo de futebol em 5G, no estádio da Luz, espaço coberto com a tecnologia de quinta geração da operadora.

Os 96 milhões de euros de CAPEX - excluindo contratos de leasing - foram alocados em particular à área de comunicações, tendo a cobertura de rede fixa de nova geração atingido, no final deste trimestre, 4,913 milhões de casas, mais 274 mil face ao final do trimestre homólogo.

"As receitas consolidadas - "não comparáveis com as do período homólogo de 2020 devido ao encerramento dos cinemas e ao impacto verificado com o confinamento neste trimestre" - registaram uma descida de 2,3% para 337,4 milhões, mas as de telecomunicações, "apesar dos efeitos da pandemia sobre as receitas de roaming", crescerem 0,8%, para 335,7 milhões. O EBITDA de comunicações aumentou 1,2%, para 143,5 milhões de euros.

Com o segundo confinamento em 2021 a fechar as salas de cinema praticamente durante todo o trimestre, na área de cinemas foram apenas vendidos 15,9 mil bilhetes nos poucos dias em que as salas estiveram abertas. No primeiro trimestre de 2020, o número total de bilhetes vendidos foi de 1,5 milhões. Resultado? As receitas da área de cinema e audiovisuais caíram 55,4%, para 9,7 milhões de euros, com o EBITDA a recuar 20,6%, para 8,7 milhões.

Quedas que foram compensadas pelo crescimento da área de telecomunicações. No móvel a companhia registou um crescimento de 3% no número de serviços, que passam a totalizar 4,992 milhões.

"Esta tendência foi também sentida nos serviços de banda larga fixa, que cresceram em 37 mil, totalizando 1,462 milhões, e também nos serviços de voz fixa, que atingiram 1,771 milhões, mais 14 mil serviços, face ao ano anterior", destaca a empresa. O número de clientes de TV atinge aos 1,639 milhões (+0,5% ).

O número de clientes convergentes e integrados alcançou 62,9% da base total de clientes fixos, mais 2,2 pontos percentuais do que no final de março de 2020. "No final do primeiro trimestre de 2021, a base de serviços totais prestados pela NOS atingia 9,902 milhares de RGU, um crescimento de 2,1% face ao período homólogo."

Nos serviços empresariais, o número de serviços atingiu os 1,532 milhões, o que compara com 1,483 milhões registados no mesmo período de 2020.

"O crescimento da área de telecomunicações permitiu que se verificasse apenas um ligeiro declínio do EBITDA consolidado de 0,4%. A margem EBITDA teve uma melhoria de 0,9 pp para 45,1%, fruto das medidas de eficiência implementadas pela companhia", destaca a NOS em comunicado.