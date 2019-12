NOS corta mais de metade do valor a pagar por fim antecipado do contrato

Acabar com o contrato que o liga à NOS, ainda durante o período de fidelização, vai ser mais barato a partir de final de janeiro do próximo ano e terá um teto máximo de 500 euros. Nos clientes de pacote 3P (o mais usado em Portugal) da operadora a redução do valor poderá ser superior a 50%.

Um movimento que surge depois da Autoridade da Concorrência ter alertado para as políticas levadas a cabo pelos operadores que impedem uma maior migração dos clientes e, com isso, a concorrência no sector.

“A partir de 31 de janeiro, a NOS vai reduzir o valor máximo que os seus clientes terão de pagar em caso de denúncia antecipada do período de fidelização, sendo que para o produto de TV, internet, telefone fixo e móvel essa redução é superior a 50%”, informa a operadora.

“Esta medida consiste em estabelecer um valor máximo de 500 euros a pagar em caso de denúncia”, precisa.

“Com estas medidas de redução significativa dos encargos, a NOS reforça o seu compromisso de entrega de valor às famílias portuguesas, num movimento positivo face aos seus concorrentes.”

“O mercado de comunicações em Portugal é reconhecido pelo seu dinamismo concorrencial e capacidade única de autorregulação, como fica uma vez mais assinalado com esta decisão”, refere ainda a NOS.

(Em atualização)