NOS corta mais de metade do valor a pagar por fim antecipado do contrato

Acabar com o contrato que o liga à NOS, ainda durante o período de fidelização, vai ser mais barato a partir de final de janeiro do próximo ano e terá um teto máximo de 500 euros. Nos clientes de pacote 3P (o mais usado em Portugal) da operadora a redução do valor poderá ser superior a 50%.

Um movimento que surge depois da Autoridade da Concorrência ter alertado para as políticas levadas a cabo pelos operadores que impedem uma maior migração dos clientes e, com isso, a concorrência no sector. O regulador já reagiu e lembra que as recomendações, em consulta pública, vão “muito para além” da medida agora anunciada.

“A partir de 31 de janeiro, a NOS vai reduzir o valor máximo que os seus clientes terão de pagar em caso de denúncia antecipada do período de fidelização, sendo que para o produto de TV, internet, telefone fixo e móvel essa redução é superior a 50%”, informa a operadora.

“Esta medida consiste em estabelecer um valor máximo de 500 euros a pagar em caso de denúncia”, precisa.

“Com estas medidas de redução significativa dos encargos, a NOS reforça o seu compromisso de entrega de valor às famílias portuguesas, num movimento positivo face aos seus concorrentes.”

“O mercado de comunicações em Portugal é reconhecido pelo seu dinamismo concorrencial e capacidade única de autorregulação, como fica uma vez mais assinalado com esta decisão”, refere ainda a NOS.

Até ao momento ainda não foi possível obter um comentário da Apritel, bem como dos operadores Meo e Vodafone.

O que diz a Concorrência?

A Autoridade da Concorrência já reagiu a este anúncio da operadora liderada por Miguel Almeida que surge depois de um conjunto de recomendações feitas pelo regulador e que, neste momento, estão em fase de consulta pública. Apesar de positiva, fica aquém, considera.

“A AdC está preocupada com as políticas de fidelização no sector das telecoms e com o seu impacto na dinâmica concorrencial no mercado e no bem-estar dos consumidores. Qualquer medida no sentido de mitigar os obstáculos à mobilidade são positivos”, diz fonte oficial do regulador.

Contudo, lembra a mesma fonte do organismo, “a AdC colocou em consulta pública um pacote alargado e abrangente de recomendações destinadas a reduzir os obstáculos à mudança de operador, que vai muito além das alterações agora anunciadas por operadores de telecomunicações”.

O que pode custar rescindir contrato em período de fidelização?

As recomendações da Concorrência juntaram-se aos alertas já feitos pela Anacom. O regulador das telecomunicações já tinha denunciado os preços praticados pelos operadores em caso de rescisão antecipada pelo cliente do contrato, depois das mudanças na Lei das Comunicações Eletrónicas. Em fevereiro, apresentou no Parlamento uma análise sobre os encargos a suportar pelos clientes das operadoras em caso de denúncia de contrato em período de fidelização.

Com as regras introduzidas em 2016 no caso das atuais ofertas, os encargos a suportar pelos assinantes em caso de denúncia antecipada de contratos com fidelização podem atingir, por exemplo, em caso de denúncia no final do 6 º mês, valores superiores a 600 euros no caso de ofertas 3 P; valores superiores a 1 000 euros no caso de ofertas 4 P ou 5 P e valores da ordem dos 200 euros no caso de ofertas stand alone do serviço”, referiu o regulador das telecomunicações.

Ainda em fevereiro, o organismo liderado por João Cadete Matos apresentou uma proposta de alteração à Lei em que recomendava que o valor dos encargos à saída passasse a ter como limite máximo uma percentagem do valor das mensalidades a pagar até ao final do contrato. Ou seja, que os clientes pagassem 20% na primeira metade do período de fidelização e 10% na segunda.

O Governo anunciou em novembro que iria deixar cair a proposta e optar pela transposição da diretiva europeia das comunicações eletrónicas, o que deverá acontecer no próximo ano.

(Última atualização às 13h16 com posição da AdC e informação adicional sobre custos de rescisão antecipada e proposta de alteração da Lei das Comunicações Eletrónicas pela Anacom)