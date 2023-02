NOS e ANI desafiam ensino superior a encontrar novas soluções de 5G

© Sam Yeh/AFP

A NOS juntou-se à Agência Nacional de Inovação (ANI) para desafiar as instituições de ensino superior a apresentarem soluções que explorem o potencial da tecnologia 5G em duas áreas: segurança da casa e melhoria da performance no desporto. A iniciativa parte do programa Tech4Innov e irá premiar os vencedores com cinco mil euros e a oportunidade de colaborar com a NOS no desenvolvimento da sua ideia.

Segundo Joana Mendonça, presidente da ANI, "o objetivo é promover a inovação colaborativa e a transferência de conhecimento para a economia, potenciando os resultados comerciais da investigação e criar canais de acesso ao conhecimento para as empresas", explica em comunicado.

O primeiro desafio centra-se em melhorar a segurança das nossas casas e o objetivo é encontrar soluções que, usando técnicas avançadas de inteligência artificial, alavancadas pelo 5G, possam monitorizar cada habitação em tempo real, visando a manutenção preditiva e alertas personalizados.

Já no segundo desafio, as equipas deverão desenvolver soluções inovadoras de 5G que aproveitem a análise de visão e a tecnologia de realidade aumentada (AR) para otimizar as estratégias de jogo da equipa e o desempenho atlético. A ideia é que as soluções reduzam o risco de lesões enquanto melhoram a comunicação, a coordenação e a colaboração em campo.

Os desafios estão abertos a equipas de investigadores das Instituições de Ensino Superior, que têm de apresentar as suas propostas até 19 de março, através da plataforma digital da ANI. Segue-se uma fase de avaliação das candidaturas e um evento de pitch das ideias finalistas, que deverá acontecer em abril, onde serão escolhidos os vencedores.

Jorge Graça, administrador da NOS, sublinha em comunicado que "estes desafios podem ser uma oportunidade única para as Instituições de Ensino Superior desenvolverem, validarem e trabalharem as suas ideias e, assim, contribuírem para um país tecnologicamente mais avançado e inovador".

Esta iniciativa é promovida pela Agência Nacional de Inovação, no âmbito do Sistema de Apoio a Ações Coletivas - Transferência de Conhecimento Científico e Tecnológico, TECH4INNOV, cofinanciado pela União Europeia através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, enquadrado no Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (COMPETE 2020) do Portugal 2020.