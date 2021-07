NOS e EDP juntas por um mundo mais verde - e com descontos para clientes

NOS e EDP Comercial uniram esforços para dar benefícios aos clientes e ajudar a tornar o mundo mais verde. As duas empresas assinaram uma parceria que se materializa na oferta aos clientes de ambas do dobro de dados móveis contratados nos pacotes de comunicações NOS e de um desconto adicional de 1% nos serviços de energia (eletricidade e gás) contratados à EDP, ou de 2% extra, se estiver a celebrar um novo contrato, passando os clientes a ter a garantia de que a sua eletricidade é 100% verde, produzida a partir de fontes renováveis.

"É uma parceria inovadora entre duas empresas líderes em Portugal, alinhada com as suas metas de sustentabilidade ambiental e social - a redução da pegada ambiental e a aceleração da transformação digital", explica ao Dinheiro vivo Daniel Beato, administrador executivo da NOS. "O incentivo à digitalização e à transição energética fazem desta uma parceria sinérgica, beneficiando famílias e empresas, e em últimas instância, o planeta. Para os nossos clientes, esta cooperação significa, simultaneamente, terem acesso a vantagens exclusivas no setor da energia e das telecomunicações, e aproximá-los da nossa visão para um futuro energeticamente mais sustentável", justifica o responsável da operadora.

Também para o administrador da EDP, Gustavo Monteiro, esta iniciativa espelha uma ambição clara de ambas as empresas rumo à descarbonização. "Já tínhamos dado um importante passo para a sustentabilidade energética da Península Ibérica, ao anunciar em maio, um acordo para compra de eletricidade renovável a longo prazo e agora, a NOS e a EDP querem encorajar diretamente a descarbonização da sociedade, promovendo a digitalização e a utilização de energias renováveis", sublinha. "Para tal, unimos esforços para estimular a sociedade, oferecendo aos nossos clientes benefícios concretos para apoiar a adoção de novos comportamentos." E que passam também por uma oferta que duplica os dados móveis aos novos clientes, que podem ainda usufruir de um vale NOS de 25 euros para comprar um smartphone

Daniel Beato, administrador executivo da NOS © DR

A parceria abrange os clientes particulares e clientes PME de ambas as empresas, não tendo qualquer impacto nos períodos de fidelização nos contratos com a NOS. A ativação é 100% digital, podendo ocorrer através da app NOS ou da app EDP Zero, permitindo o acesso rápido aos benefícios.

"Estamos a falar de um universo de quase 1 milhão de famílias e empresas portuguesas que têm agora a oportunidade de se juntarem a este movimento sustentável", quantifica Daniel Beato. "Queremos encorajar toda a sociedade a participar na transição energética para fontes sustentáveis e, desta forma participar nos esforços de descarbonização da economia e de redução da pegada ambiental."

Gustavo Monteiro realça ainda que a EDP Comercial "já é a escolha de 3,9 milhões de clientes no mercado liberalizado de energia, um número de que nos orgulhamos, e esta parceria pode chegar a um universo muito representativo de portugueses, estendendo-se também a outras famílias e pequenos negócios que não sejam ainda nossos clientes e que possam aproveitar os benefícios desta parceria".

Como vai funcionar? E de que fontes renováveis vem a energia?

Gustavo Monteiro, administrador da EDP Comercial © André Gouveia/Global Imagens

Os administradores das duas empresas parceiras explicam o que esteve na origem desta decisão e como se concretizam os objetivos de descarbonização. "Para cumprir o objetivo de ser 100% verde em 2030, a EDP tem contribuído de forma decisiva para desenvolver as energias renováveis nos países em que está presente, mas esta transformação só acontece se todos estivermos envolvidos, incluindo os nossos clientes. Assim, todos os novos contratos da EDP Comercial têm a garantia de eletricidade 100% verde, ou renovável produzida a partir de fontes limpas de energia. Simultaneamente, todos os clientes que aderem aos EDP Packs Living, os pacotes de serviços adicionais, com benefícios em energia, lazer e outros, têm também eletricidade 100% verde. Esta garantia de origem é assegurada pelos certificados emitidos pela REN (Redes Energéticas Nacionais) que assume em Portugal o papel de Entidade Emissora de Garantias de Origem (EEGO)", concretiza Gustavo Monteiro.

"Os clientes da NOS e da EDP que queiram aderir a estes benefícios podem fazê-lo de forma simples, rápida e 100% digital", junta Daniel Beato. "E a partir do momento de ativação, o cliente fica com a garantia de que terá acesso aos benefícios disponibilizados por ambas as empresas, sem precisar de fazer mais nada e, o mais importante, com a garantia de fornecimento de energia 100% verde, contribuindo para a sustentabilidade do planeta."

O administrador da operadora de telecomunicações acrescenta que a Estratégia de Sustentabilidade da NOS ambiciona a liderança no combate às alterações climáticas e na utilização circular de recursos, bem como a transformação digital da sociedade, "através do acesso democrático à tecnologia e da inclusão dos públicos mais vulneráveis". E por isso mesmo, a NOS, definiu "metas ambiciosas de eficiência energética e redução de emissões de carbono, comprometendo-nos a reduzir, até 2030, o consumo total de energia por tráfego de dados em 85% e a pegada de carbono da operação própria em 75%".

Este conjunto de compromissos, que procuram reduzir a pegada e "melhorar o desempenho ético, social e ambiental, aumentando a produtividade, permitem à NOS alinhar todos os seus stakeholders, desde clientes, colaboradores, fornecedores a parceiros", pelo que a parceria com a EDP faz todo o sentido num posicionamento que procura "dinamizar e envolver a sociedade portuguesa neste propósito, extravasando os compromissos e metas ambiciosas que a empresa subscreveu e está a implementar", conclui o responsável.

Também a EDP assume o objetivo de liderar a transição energética, tendo apresentado compromissos ambiciosos para os próximos anos, incluindo um investimento de 24 mil milhões no setor. "Pretendemos ser 100% verdes já no final desta década, produzindo energia apenas a partir da água, do sol e do vento e procurando servir os nossos clientes com soluções cada vez mais inovadoras, eficientes e sustentáveis. Este caminho faz-se, por um lado por desenvolvermos uma oferta cada vez mais integrada de energia verde, de painéis solares para autoconsumo de energia renovável, ou soluções de mobilidade elétrica, mas também por parcerias como esta, que possam permitir a cada vez mais clientes terem acesso a soluções que os ajudem na sua transição energética", resume Gustavo Monteiro.