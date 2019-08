NOS e Vodafone reforçam rede móvel no Algarve e em zonas turísticas

A NOS e a Vodafone estão a reforçar a rede móvel no Algarve e em zonas turísticas para garantir cobertura em zonas de forte confluência de turistas nesta época do ano.

No Algarve, na zona costeira, a NOS “concluiu o aumento de cobertura de 3G e 4G nas praias nacionais e zonas litorais”, com a instalação de “mais de duas dezenas de antenas da rede móvel nas zonas balneares de maior afluxo na época de férias”.

As praias algarvias recebem, durante os meses de julho e agosto, cerca 400 mil turistas nacionais e dezenas de milhares de estrangeiros. No Algarve a cobertura contemplou Vila Real de Santo António, Monte Gordo, Cabanas de Tavira, Vilamoura, Albufeira (Oura e Praia dos Pescadores), Praia da Rocha e as praias de Altura, de Santa Eulália, de Porto de Mós, da Luz e da Quinta do Lago.

Na grande Lisboa a operadora reforçou rede nas praias da Comporta, do Meco e da Lagoa de Albufeira. Na linha do Estoril foi reforçada a cobertura 3G e 4G na praia de Carcavelos.

“Este investimento insere-se no plano de expansão e modernização da rede móvel da NOS, que se materializou num aumento de mais de 200% da capacidade 4G em Portugal. A rede permite já hoje cobrir 100% dos municípios nacionais com a rede 4G mais avançada do país e encontra-se 100% preparada para o 5G”, frisa a NOS.

A Vodafone também está a reforçar nesta época do ano a sua rede. “Fazemos sempre reforço de rede quando é expectável existir aumento de tráfego, seja em determinadas alturas do ano, como verão ou natal, seja em eventos com grande concentração de pessoas”, informa fonte oficial da operadora em declarações ao Dinheiro Vivo.

“Este verão, o reforço foi feito de Norte a Sul do País, com maior destaque para o Algarve e Costa Vicentina”, precisa a mesma fonte da operadora liderada por Mário Vaz.

Até ao momento ainda não foi possível obter da Altice Portugal informação sobre um eventual reforço de rede.