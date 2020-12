NOS emite 100 milhões em linha de papel comercial sustentável

Lisboa 16/05/2014 - Realizou-se esta tarde na Fil a apresentação da nova marca Zon Optimus. CEO da novas Marcas entre a Zon e a Optimus, NÓS Miguel Almeida (Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens) © Nuno Pinto Fernandes / Global Imagens

A NOS vai emitir 100 milhões de euros em papel comercial, a primeira linha de financiamento sustentável de um operador e telecomunicações em Portugal. A linha de papel comercial será emitida pelo BBVA, com maturidade em 2026.

"Com esta operação, a NOS liga de forma tangível uma parte do seu custo de financiamento ao seu desempenho ao nível da sustentabilidade, reforçando e demonstrando a sua relevância estratégica e o compromisso, a todos os níveis da organização, em atingir metas best in class em indicadores ESG (Environmental, Social and Corporate Governance)", refere a operadora em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Os termos acordados incluem uma "componente relativa ao desempenho e classificação ESG da NOS, certificada pela VigeoEiris", informa. "Esta pontuação classifica a NOS como a 5ª melhor empresa de telecomunicações na Europa, entre 41 empresas do setor avaliadas. A NOS foi classificada com o nível de "Advanced", obtendo uma pontuação de 60 em 100", refere.

"A pontuação atribuída à NOS aumentou 50% desde a última avaliação, realizada em 2018, principalmente na dimensão Ambiente, reflexo de um conjunto de boas práticas e iniciativas implementadas transversalmente em todas as áreas da empresa ao longo dos últimos anos", destaca a companhia.

A operadora diz manter o seu custo médio da dívida em patamares "muito atrativos face às suas congéneres nacionais e europeias", com um custo médio da dívida de 1,2% nos primeiros nove meses de 2020. Valor que compara com os 1,5% em período homólogo do ano anterior.

A NOS, destaca ainda, tem um rácio de endividamento Dívida Financeira Líquida / EBITDA após Leasings de 1,4x, "um valor bastante abaixo das outras empresas do setor das telecomunicações".

"A NOS tem como alvo um rácio de alavancagem financeira na ordem das 2x Dívida Financeira Líquida / EBITDA Após Pagamentos de Leasings, que representa uma estrutura de capital sólida e conservadora, que a NOS está comprometida em manter", referiu a operadora no relatório e contas até final de setembro.

Até setembro, a Dívida Líquida Total, incluindo Leasings e Contratos de Longo Prazo (de acordo com a IFRS16) da NOS ascendeu a 1.347,9 milhões de euros, com a Dívida Financeira Líquida a fixar-se nos 771,5 milhões, com uma posição de Caixa e Equivalentes de Caixa no Balanço Consolidado de 180,3 milhões, segundo o relatório e contas da operadora.

No final do terceiro trimestre de 2020 a "NOS tinha ainda 415 milhões de euros em programas de papel comercial não emitidos".

"A maturidade média da dívida no final dos primeiros nove meses de 2020 era de 2,6 anos. Tendo em consideração os empréstimos emitidas a uma taxa fixa e as operações de cobertura de taxa de juro em vigor, à data de 30 de setembro de 2020, a proporção da dívida emitida da NOS remunerada a uma taxa fixa era de aproximadamente 70%", informa a operadora nas contas.