NOS encaixa 155 milhões com venda de sites móveis à Cellnex

Miguel Almeida, CEO da NOS © D:R:

A NOS alienou à Cellnex um portfolio adicional de até 350 sites da sua rede móvel por cerca de 155 milhões de euros, anunciou esta quinta-feira a empresa liderada por Miguel Almeida. Este encaixe permitirá à operadora reforçar o investimento no desenvolvimento da rede móvel e na tecnologia 5G.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a NOS revela que "celebrou com a Cellnex um acordo com o objetivo de alienar um portfolio adicional de até 350 sites da sua rede móvel, por um montante de cerca de 155 milhões de euros".

A operação de venda "enquadra-se na parceria de longo prazo estabelecida em 2020 entre as duas empresas", adianta ainda na nota. A NOS continuará a utilizar os sites para instalar as suas infraestruturas ativas de rede.

"Esta transação contribui para a consolidação da estratégia da NOS, permitindo um reforço do investimento para o desenvolvimento da nossa rede móvel e da tecnologia 5G", diz Miguel Almeida no comunicado enviado esta manhã à CMVM.

O acordo agora anunciado "fortalece a parceria estratégica de longo prazo estabelecida com a Cellnex em 2020, e inclui ainda um conjunto adicional de sites móveis a serem transferidos até 2026, garantindo, desta forma, as necessidades atuais e futuras da NOS em termos de infraestrutura móvel passiva".

A NOS adianta que "continuará a procurar outras oportunidades de otimização de eficiência do seu investimento".

Já em 2020, a NOS vendeu à Cellnex a totalidade da NOS Towering, incluindo um conjunto de cerca de dois mil sites. Na ocasião, foi celebrado um acordo para a prestação à NOS por parte da Cellnex, de serviços de hosting da rede ativa da NOS, nas infraestruturas passivas adquiridas pela Cellnex, por um período de 15 anos, renovável por iguais períodos.

A concretização do acordo hoje anunciado está sujeita à não oposição por parte da Autoridade da Concorrência.