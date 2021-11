NOS espera lançar primeiras ofertas 5G até ao fim do ano

Manuel Ramalho Eanes, Administrador da NOS (Imagem de arquivo) © Filipa Bernardo/ Global Imagens

A NOS espera lançar as primeiras ofertas comerciais 5G até ao final do ano. A garantia foi dada pelo administrador da empresa Manuel Ramalho Eanes, à margem da apresentação da fábrica da Sumol+Compal de Almeirim como a primeira unidade fabril nacional preparada para a rede 5G.

Questionado sobre quando poderia o mercado pelos primeiros serviços 5G da NOS, Manuel Ramalho Eanes respondeu: "No dia seguinte à atribuição das licenças". Instado a ser mais concreto no horizonte temporal, o gestor afirmou que espera que "seja até ao final do ano".

Ou seja, a NOS quer que a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) não perca tempo na atribuição dos direitos de utilização das novas faixas e liberte a nova rede o quanto antes, para que os operadores possam ainda em 2021 começar a operar com 5G.

A rede 5G ainda não foi disponibilizada pelos operadores, apesar do leilão das novas frequências ter terminado a 27 de outubro. Neste momento está em curso a fase de atribuição das licenças de uso das novas faixas cujo projeto de relatório do leilão com decisão de atribuição de direitos já foi aprovado. O projeto será, agora, submetido a audiência prévia dos operadores Altice, NOS, Vodafone, Nowo, Dixarobil e Dense Air (participantes no leilão 5G) até ao dia 18 de novembro. Segue-se, então, a aprovação do relatório final e consequente atribuição dos direitos de utilização de frequências. Só a partir desse momento, cuja data não foi estimada pelo regulador, é que os operadores poderão trabalhar finalmente com 5G, sem ser em fases de teste à rede.

De acordo com a apresentação do resultado do leilão pela Autoridade Nacional de Comunicações, o 5G estará no mercado até ao final do ano, ou mais tardar no início de 2022. Mas tudo "depende dos operadores" e, por isso, o regulador não se comprometeu com uma data para o início da comercialização das ofertas.

Questionado também sobre a exequibilidade dos objetivos da Estratégia Nacional para o 5G, desenhada pelo Governo há mais de um ano, Manuel Ramalho Eanes considerou o a objetivos "realistas".

Os objetivos governamentais estabelecem a cobertura de 95% do país com 5G (90% são territórios de baixa densidade populacional) até 2025.

"A NOS não esperou pelo fim do leilão para começar a investir no 5G", disse, sublinhando que o operador será capaz de cobrir todas as capitais de distrito assim que tiver as licenças 5G.

De acordo com uma análise da KPMG, a implementação do 5G em Portugal custará às telecoms entre 2,5 a 2,8 mil milhões de euros, em cinco anos. O impacto esperado da nova rede na economia nacional será de 10,2 mil milhões de euros, também em cinco anos.