NOS investe 1,3 milhões de euros em projeto com Nova SBE para potenciar uso de dados

A NOS e a Nova SBE assinaram um protocolo para o projeto Data for a Better Future Initiative, que visa potenciar o uso de dados, num investimento de 1,3 milhões de euros para a operadora, foi esta terça-feira divulgado.

"Com um 'roadmap' de cinco anos, este consórcio representa um investimento de cerca de 1,3 milhões de euros feito pela NOS, pretendendo criar valor e gerar impacto nas pessoas, nas organizações e no país", lê-se no comunicado.

A NOS e a Nova School of Business & Economics (Nova SBE) assinaram um protocolo com o objetivo de concretizar o projeto Data for a Better Future Initiative (DfBF), "criado para colocar a ciência dos dados ao serviço do desenvolvimento de um futuro mais sustentável, juntando os recursos e a expertise de um conjunto de organizações especializadas".

De acordo com a NOS e a Nova SBE, "o DfBF será uma rede de conhecimento partilhado, que permitirá às organizações aumentar as suas competências em analítica avançada", retirando desta "uma maior utilidade estratégica para a gestão dos seus negócios e para dar resposta a desafios económicos e sociais".

Neste âmbito, serão utilizadas tecnologias como o 5G, 'edge computing', 'cloud computing', 'machine learning' e Inteligência Artifical (IA).

O projeto tem três linhas de atuação: investigação aplicada a dados, ativação de talento e programas formativos.

"A criação do Data for a Better Future é um importante passo na consolidação da nossa liderança em termos de inovação e exploração de analítica avançada", afirma o presidente executivo da NOS, Miguel Almeida, citado em comunicado.

A era do 'big data' "encerra inúmeras mudanças e oportunidades que, exploradas em conjunto por entidades especializadas como a NOS e a Nova SBE, contribuirão para o desenho de soluções com impacto significativo para o país. O desenvolvimento das cidades e comunidades inteligentes tem sido uma forte aposta da NOS ao longo dos anos, agora reforçada com o acordo celebrado", remata o gestor.

Já Daniel Traça, 'dean' da Nova SBE, salienta que com esta parceria a instituição "reforça o seu compromisso com a aproximação da tecnologia e os dados na gestão e lidera a transformação da gestão em Portugal. Continuamos a sedimentar a nossa posição enquanto ponto de encontro das empresas, professores, alunos e antigos alunos para a criação de valor para a sociedade".

A parceria "com a NOS contribui, de forma decisiva, para o reforço da nossa capacidade de, em conjunto com as empresas, gerar um maior impacto na vida das pessoas, em particular explorando as oportunidades que o 'big data' apresenta", conclui Daniel Traça, também citado no comunicado.