NOS investe 1,8 milhões em centro de invocação para o 5G

Miguel Almeida, CEO da operadora de telecomunicações NOS © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

NOS inaugurou esta segunda-feira o centro de inovação dedicado à quinta geração da rede móvel (5G) da telecom. O NOS Hub 5G, localizado no edifício do Parque das Nações, em Lisboa, representa um investimento de 1,8 milhões de euros, que contou com o apoio de mais de 20 parceiros (incluindo Nokia e Accenture).

Este hub 5G da NOS corresponde a um espaço com uma rede privada de 5G para ideação, experimentação e transformação digital com a nova tecnologia, aberto a startups e outras empresas.

Para o presidente executivo da NOS, Miguel Almeida, este é um "espaço único de inovação e colaboração dado a sua dedicação ao 5G", sublinhado que o objetivo é, agora, "acrescentar valor na vida das organizações".

Numa cerimónia que contou com a presença de Mário Campolargo, secretário de Estado para a Digitalização e Modernização da Administração Pública, o CEO da NOS revelou que a telecom já investiu "exclusivamente" mais de 350 milhões de euros em 5G, "desde aquisição de espetro, infraestruturas e desenvolvimento de serviços".

[Em atualização]