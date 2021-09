NOS lança primeiros cartões SIM em plástico 100% reciclado

Operadora NOS lançou os primeiros cartões SIM do mercado produzidos em plástico 100% reciclado (Imagem de arquivo)

Dinheiro Vivo/Lusa 22 Setembro, 2021 • 15:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A operadora NOS anunciou esta quarta-feira que lançou os primeiros cartões SIM do mercado produzidos em plástico 100% reciclado, prevendo poupar cerca de 15 toneladas de plástico em três anos.

Todos os anos circulam milhões de cartões SIM em Portugal, resultando numa produção que gera "volumes significativos de CO2 e plástico", refere a NOS em comunicado, sublinhando que esta iniciativa visa "inverter este ciclo".

Nesse sentido, este movimento materializa o compromisso da empresa com a "redução da pegada carbónica" e com a "promoção da utilização circular de recursos", lembrando também que os novos cartões resultam de uma parceria com a empresa IDEMIA, especializada em identidade aumentada.