NOS mantém liderança na televisão paga apesar da queda

Há mais portugueses com serviços de televisão paga, só o ano passado havia 4,1 milhões de assinantes de TV por subscrição, uma subida de 3,7% face ao ano anterior, que corresponde a 147 mil novos assinantes. A NOS mantém-se na liderança deste segmento, com uma quota de 40,1%, apesar da descida de 1,1% face ao ano anterior. Vodafone e Meo foram os operadores que mais ganharam assinantes neste serviço.

“O crescimento do serviço de televisão paga deveu-se exclusivamente às ofertas suportadas em fibra ótica, que registaram mais 285 mil assinantes em relação ao ano anterior, o que se traduz num aumento de 17,5%. As restantes tecnologias tiveram um comportamento negativo em 2019, baixando 20,2% no caso do ADSL (menos 93 mil assinantes), 6,9% no recurso a satélite – DTH (menos 34 mil assinantes) e 0,7% na distribuição de TV por cabo (menos 10 mil assinantes)”, informa a Anacom no seu relatório sobre a evolução do serviço de televisão por subscrição.

A principal forma de acesso ao serviço de televisão por subscrição desde o primeiro trimestre de 2018, a fibra ótica, chegava no final do ano passado a cerca de 1,9 milhões de assinantes (46,9% do total), seguindo-se a TV por cabo, com cerca de 1,3 milhões de assinantes (32,7%), a tecnologia DTH, com 464 mil assinantes (11,4%), e o ADSL, com 370 mil (9,1%).

Cerca de 88% das famílias dispunham de TVS no final do ano passado, mais 2,7 pontos percentuais do que no ano anterior.

NOS mantém liderança, apesar da queda

A NOS mantém a liderança no segmento de televisão paga, com uma quota de 40,1%, seguindo-se a Meo (39,6%), a Vodafone (16,3%) e a Nowo (3,9%).

No entanto, a operadora liderada por Miguel Almeida registou uma descida de 1,1 pontos percentuais, a maior entre os operadores, tendo a Meo ficado a 0,5 pontos percentuais da NOS, encurtando a distância face ao líder. Há um ano 2 pontos percentuais separavam as duas companhias.

Atingir a liderança no segmento de televisão até ao final do ano era um objetivo traçado pela Altice Portugal, companhia que já lidera nos restantes segmentos de rede fixa, móvel e internet banda larga.

Foi, juntamente com a Vodafone, os prestadores de serviço que mais assinantes captaram face a 2018, tendo as suas quotas aumentado 1,1 e 0,4 pontos percentuais, respetivamente.

Além da NOS (-1,1 pp), a Nowo (-0,4 pp) foi a única a recuar o ano passado face a 2018.