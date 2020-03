NOS nomeia novos administradores após saídas ligadas ao Luanda Leaks

A NOS nomeou novos administradores não executivos até 2021, na sequência da saída de vários administradores cujos nomes surgiram envolvidos no Luanda Leaks.

O conselho de administração da operadora decidiu no passado dia 23 “cooptar Ana Rita Cernadas,

Cristina Maria de Jesus Marques e José Carvalho de Freitas para o exercício do cargo de vogais do

Conselho de Administração para o mandato em curso (2019-2021)”, nomes que terão ainda de ser sujeitos a ratificação na próxima assembleia geral de acionistas da companhia.

A decisão é feita depois de, em janeiro, os três administradores não executivos da NOS envolvidos no Luanda Leaks – Jorge de Brito Pereira, Mário Filipe Moreira Leite da Silva e Paula Cristina Neves Oliveira – terem renunciado aos cargos, antecipando uma audição da comissão de ética da companhia.

Jorge Brito Pereira, antigo advogado de Isabel dos Santos, já tinha sido substituído no cargo de chairman por Ângelo Paupério, histórico gestor da Sonae e antigo CO-CEO do grupo aquando da liderança de Paulo Azevedo.