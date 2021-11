NOS passa a disponibilizar seguros

Miguel Almeida, CEO da NOS

A NOS anunciou esta terça-feira o reforço do seu portefólio de serviços, passando a disponibilizar seguros aos seus clientes através da NOS - Mediação de Seguros.

"A NOS dá mais um passo na diversificação do seu portefólio de serviços, passando a disponibilizar aos seus clientes, através da NOS - Mediação de Seguros, S.A., uma gama variada de produtos na área dos seguros", adianta a operadora liderada por Miguel Almeida.

"Este passo reforça o compromisso da operadora com a entrega de produtos e serviços relevantes, que respondem às necessidades cada vez mais digitais dos seus clientes", adianta a operadora de telecomunicações.

Existem três opções disponíveis -- fatura, viagem e 'smartphones' usados -- para os clientes aderirem e gerir os seus seguros "de forma totalmente digital", através da aplicação NOS.

"Os clientes podem, assim, subscrever e gerir os seguros, em qualquer altura e a partir de qualquer lugar", adianta, sendo o pagamento dos seguros integrado na fatura de telecomunicações.

"Para o desenvolvimento da nova gama de produtos na área de seguros, a NOS contou com a colaboração da Habit, uma das mais distinguidas 'insurtechs' a nível internacional", adianta a operadora.

"Esta 'startup' opera uma plataforma de integração de seguros diferenciadora, criando novas soluções para as seguradoras tradicionais, com base em tecnologias como IoT [internet das coisas] e 'data analytics', que contribuem para o processo de digitalização das seguradoras e consequente distribuição de seguros de forma contextual -- o seguro necessário, no momento certo e pelo canal mais conveniente para o cliente", refere.

"Oferecer este novo serviço aos clientes é um passo natural para uma empresa como a NOS que, de forma sistemática, acompanha a evolução do mercado e inova na introdução de serviços verdadeiramente relevantes", refere o administrador da NOS Daniel Beato, citado em comunicado.