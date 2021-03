NOS Primavera Sound volta a adiar. "Voltaremos a dançar em 2022"

Primavera Sound © Igor Martins / Global Imagens

É o primeiro grande festival de verão em Portugal a anunciar o adiamento. O NOS Primavera Sound desliza novamente para 9 a 12 de junho de 2022. Bilhetes comprados são válidos para a edição do próximo ano, mas compradores podem pedir reembolso em janeiro do próximo ano. "Incertezas" e "restrições" ditadas pela pandemia determinaram a decisão. O Primavera Sound, de Barcelona, foi igualmente adiado para o próximo ano.

"Tomámos esta tão dolorosa decisão devido às incertezas que rodeiam a realização de grandes espectáculos nas datas originais do NOS Primavera Sound - 10 a 12 de junho -, que adicionadas às restrições que existem atualmente, fazem com que não seja possível trabalhar com normalidade na preparação do festival nem assegurar a sua celebração", diz a organização no site e no post que está a publicar nas redes sociais dando conta do novo adiamento do festival.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por NOS Primavera Sound (@nosprimaverasound)

"Apesar de dolorosa, sabemos que é a decisão correta, especialmente para todos aqueles que têm de planear antecipadamente a sua viagem. Mantivemos o contacto permanente com as autoridades locais e com a Direção Geral da Saúde para explorar possíveis soluções, mas a nona edição do festival Primavera Sound merece ser celebrada como antigamente e as restrições a nível mundial fazem prever que isso não seja possível ainda este verão. Pelo menos, não da forma como deve ser vivida a experiência completa do festival", diz ainda.

"Ficamos a dever-vos a melhor edição, grandiosa e inesquecível, como será a de 2022", diz a organização, adiantando que até 5 de junho será anunciado o Line up do Festival.

"Tal como aconteceu no ano passado, todos os bilhetes adquiridos para a edição 2020 e 2021 são válidos para a edição 2022, podendo, naturalmente, o portador solicitar o seu reembolso a partir de 1 de janeiro de 2022 nos termos da lei 10-I/2020", refere a organização.