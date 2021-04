NOS reabre cinemas a 19 de abril

Salas de cinema da UCI © DR

A NOS vai reabrir as salas de cinema a 19 de abril, mantendo-se as atuais medidas em vigor. A empresa é a maior operadora nacional de cinema, mais de 200 salas e 400 colaboradores.

"As salas NOS Cinemas vão abrir dia 19 de abril, se nada mudar até lá no que diz respeito às medidas em vigor", confirma fonte oficial da operadora ao Dinheiro Vivo.

As salas de cinema da operadora estavam encerradas depois do segundo confinamento decretado pelo Governo para travar a propagação do covid-19.

A segunda vez que os espaços estiveram encerrados, depois do confinamento em março do ano passado. Na época, apesar do plano de reabertura da economia ter previsto a reabertura das salas em junho, a NOS só voltou a reabrir os cinemas a 2 de julho, quase um mês depois da reabertura dos teatros, salas de espetáculo e cinemas.

A pandemia levou ao adiamento de muitas das estreias, inclusive de blockbusters, o regresso acabou por coincidir com o Tenet, de Christopher Nolan, tendo ainda estreado mais para final de 2020 Wonder Woman: 1984.

Os resultados de bilheteira o ano passado revelam uma quebra de 75,55%, tornando 2020 o pior ano para a exibição cinematográfica em sala, pelo menos, desde que o ICA sistematiza os dados estatísticos reportados pelos exibidores. O ano passado as salas de cinema em Portugal tiveram 3,77 milhões de espectadores, quando em 2019 tinham sido emitidos 15,5 milhões de bilhetes.

Na NOS, de acordo com o relatório e contas da empresa, a área de cinemas e audiovisuais registou uma quebra de mais de metade das receitas.

"A retoma da exibição cinematográfica, como se estimava, foi lenta, uma vez que os grandes lançamentos foram adiados para este ano. Em 2020, a receita média por bilhete situou-se nos 5,3 euros, com o número de bilhetes vendidos a atingir 2,3 milhões, valor que compara com 9,3 milhões vendidos um ano antes", revelou. No ano, as receitas recuam 54,7%, para 53,8 milhões de euros.