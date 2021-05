Depois de mais de um ano de pandemia a fazer disparar para níveis históricos o consumo de dados, a NOS está a reposicionar a WOO, a primeira telco 100% digital. "Estamos a fazer crescer a marca, levando esta proposta de valor, que consideramos vencedora, a cada vez mais clientes", adianta Daniel Beato, administrador executivo com o pelouro do consumo da NOS, em entrevista ao Dinheiro Vivo. A campanha multimédia, com criatividade da agência O Escritório, arranca esta quarta-feira. Fica no ar durante três semanas.

"Há um ano fomos capazes de antecipar uma tendência que a pandemia veio acelerar. O último ano foi decisivo na evolução da WOO, precisamente pela aceleração do ritmo de adoção digital. A súbita mudança para modelos de trabalho à distância e o maior consumo de conteúdos a partir de casa colocaram pressões adicionais sobre o fornecimento da melhor conectividade de banda larga", comenta Daniel Beato, em entrevista ao Dinheiro Vivo.

"Nos últimos meses o nosso target aumentou significativamente. Uma realidade que exige produtos e preços adequados a este crescimento, e por isso esta nova proposta de valor que hoje apresentamos", refere o administrador.

A "nova" WOO mantém-se 100% digital e focada numa oferta centrada na internet, mas agora aumentou as ofertas disponíveis e com um preço de entrada mais baixo: 10 euros vs os 23 euros de há um ano. "Aumentámos o número de ofertas - quatro ofertas móveis, entre 1GB e 10GB e com preço de entrada nos 10 euros; mantivemos o serviço móvel sem fidelização e apostámos na simplicidade da oferta", adianta Daniel Beato.

Reforçaram igualmente a componente de internet fixa. "Lançamos ainda novos tarifários de internet fixa para os clientes que pretendem juntar, a este serviço, um tarifário móvel: a partir de 37 euros, já com 6GB dados móveis/1000 minutos e uma velocidade de 100Mbps na net fixa", adianta. O site da WOO foi também otimizado com as novas ofertas.

Lançada em julho do ano passado, já o país vivia alguns meses em pandemia, a WOO assentou a sua proposta numa oferta 100% digital, e focada numa oferta de internet, permitindo ao cliente gerir os tarifários e ativar serviços através da aplicação.

E não tem de ser necessariamente cliente NOS, já que clientes de outras operadoras podem ser WOO. Hoje são já "alguns milhares" - Daniel Beato não precisa quantos - e quer conquistar ainda mais. "Apesar de utilizar a estrutura de base e infraestrutura de rede NOS, é uma marca totalmente independente, opera de forma totalmente distinta e tem os próprios objetivos e metas. Quer ser líder de mercado na sua categoria, seguindo uma estratégia própria", reforça Daniel Beato.

Esta quarta-feira a operadora começa a comunicar, através de uma campanha multimédia presente em televisão, outdoor, digital durante três semanas e cinema (cinco semanas nas salas de cinema abertas pelo país), com criatividade de O Escritório.

Composta pelos anúncios Desabafo e Extra, a campanha tem direção criativa de Nuno Jerónimo, copy de Pedro Pinho, direção de arte de Rita Castelo Branco e Bruno Barros, produção da Blanche, produção executiva de Pedro de Oliveira e realização de Pedro Varela. A música é de Fred Ferreira.

(leia mais na edição de sábado do Dinheiro Vivo, distribuída com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias)