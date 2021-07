"Nos últimos tempos conseguimos trazer mais portugueses ao Palácio Chiado"

O Palácio Chiado voltou a abrir portas no passado dia 13 de maio, renovado e com nova oferta. Mas de lá para cá, muita coisa mudou. Com o agravamento da situação pandémica em Lisboa, foi proibida a entrada e saída da Área Metropolitana, restrição entretanto levantada com a proliferação da variante Delta pelo país,, onde já é dominante. No passado fim de semana passaram a ser exigidos testes à covid para entrar nos restaurantes nos concelhos de risco elevado e muito elevado.

É neste clima de avanços e recuos que o Palácio Chiado regressa à atividade. "Depois da reabertura a afluência foi muito positiva, sentimos que os nossos clientes estavam com saudades do nosso espaço e com muita curiosidade em vir conhecer as novidades do Palácio Chiado. A evolução da pandemia, nestas últimas semanas, e as novas restrições impostas pelo Governo, de facto, não ajudaram à evolução do negócio", afirma Duarte Cardoso Pinto, CEO do Palácio Chiado.

Sobre os testes para entrar nos restaurantes, o gestor diz que "o impacto foi negativo, pois não houve tempo para a preparação de todos os envolvidos - clientes, farmácias, restaurantes, etc., e por isso acredito que muitos clientes optaram não ir a um restaurante. Só para ter uma noção, tivemos uma quebra de 80% face a um sábado normal", revela Duarte Cardoso Pinto. "Esta nova medida é apresentada por alguém que, na realidade, não conhece a dinâmica e a operação dos restaurantes. Acima de tudo penso que não têm que ser os restaurantes a substituírem as autoridades sanitárias e a responsabilizarem-se por verificarem quem está ou não infetado com covid-19", lamenta.

Situado na Rua do Alecrim, em pleno coração da capital, o Palácio Chiado era ponto de paragem para os turistas estrangeiros. Agora, com a pandemia, são muito menos e o cliente nacional ganhou importância. "Desde que vivemos esta pandemia tivemos que nos reinventar a todos os níveis. O nosso público era maioritariamente estrangeiros (locais ou turistas), naturalmente pela nossa localização e pela experiência de poder almoçar ou jantar num Palácio. Com a pandemia e redução do mercado externo, houve margem para o cliente interno ganhar mais espaço. Foi isso que fizemos. Um trabalho que nunca deixámos de fazer, mas nos últimos tempos conseguimos trazer mais portugueses ao Palácio Chiado. Os estrangeiros continuam a fazer parte do nosso público, no entanto não têm o mesmo peso que tinham anteriormente".

O espaço, que emprega 40 pessoas, da copa à cozinha, sala e gestão, reabriu com um novo bar, o Salla, no piso zero, "um espaço onde a música é a palavra de ordem (com Dj"s residentes e convidados, num estilo deep house), perfeito para beber um copo e acompanhar com um dos petiscos contemporâneos da nossa carta", diz o CEO.

O restaurante, que funciona nas várias salas do primeiro piso, sofreu melhoramentos, nomeadamente a Sala de Baile, que foi completamente renovada pela arquiteta Inês Moura. As cartas do restaurante, com a assinatura do chef Manuel Bóia, foram atualizadas.

"Para a remodelação do bar do piso zero e da Sala de Baile do piso 1 investimos cerca de 50 mil euros. Tínhamos em carteira estas alterações há algum tempo e com a paragem obrigatória do início do ano aproveitámos os recursos que ainda tínhamos para esta nova fase", diz o responsável do Palácio Chiado, que beneficiou também dos apoios públicos do programa Apoiar.

As novas regras sanitárias impõem uma capacidade de 125 lugares, incluindo restaurante e bar Salla. Questionado sobre que medidas gostaria que fossem tomadas pelo Governo para garantir a sobrevivência das empresas de restauração, Duarte Cardoso Pinto diz que, no caso do Palácio Chiado "o fundamental é podermos trabalhar sem restrições horárias. Somos uma casa com bastante volume e uma estrutura grande. Quando não conseguimos funcionar com a capacidade máxima instalada isso penaliza-nos muito nos custos operacionais". E diz mais: "Conhecendo a realidade de outros restaurantes, penso que a redução do IVA, com o regresso dos clientes e das vendas, seria uma medida que iria ajudar bastante a recuperar neste ano e meio parados. Se mantiverem restrições horárias tem de haver compensação a fundo perdido, pois é uma situação imposta pelo governo e só assim é possível aguentar".

O empresário da restauração diz que para este ano as "perspetivas eram bastante boas", face as perdas de 80% do ano passado. "Nos meses de maio e junho tudo indicava que assim iria ser, mas com as medidas que o Governo tomou, e os avanços e recuos nas restrições, receio que seja mais um verão perdido".