NOS vai compensar clientes com 2GB de dados móveis, após problemas no serviço

A informação está a chegar aos clientes da NOS através de SMS, onde a operadora indica que “tudo foi resolvido e a rede foi resposta”. A operadora afirma ainda que, como compensação pelo tempo em que o serviço esteve disponível, vai dar 2GB de dados móveis adicionais aos clientes.

“A NOS teve ontem uma instabilidade da rede móvel. Foram ativados de imediato os procedimentos que permitiram a reposição total dos serviços. Para agradecer a sua confiança, a NOS oferece 2 GB de dados em novembro” é o texto que é possível ler na SMS enviada aos clientes da operadora.

Também os clientes com tarifário WTF, destinado para um público mais jovem, estão a receber esta comunicação. No caso da WTF, os 2GB adicionais poderão ser acumulados com uma campanha que está a decorrer, que oferece 10GB de dados móveis caso os clientes WTF instalem a aplicação móvel WTF.

Na comunicação aos clientes, a NOS indica que esta oferta será válida até ao dia 30 de novembro. Nesta página, a operadora indica que os 2GB podem ser usados a partir do dia 1 de novembro, especificando que a oferta não tem “impacto nas condições contratuais”.

Esta terça-feira, os serviços da NOS estiveram indisponíveis em todo o território nacional. Segundo o site Downdetector, as zonas mais afetadas foram Lisboa, Porto, Braga, Leiria, Maia, Vila Nova de Gaia, Coimbra e Almada. No site, onde os clientes podiam indicar as falhas que sentiam a nível de cobertura, era possível encontrar a indicação de clientes com falta de sinal de rede móvel, o que está a afetar a possibilidade de fazer chamadas ou enviar mensagens.

A meio da tarde de ontem, terça-feira, a NOS indicou que os serviços já tinham sido repostos. A empresa adiantou que “as causas que estiveram na origem deste grave incidente serão objeto de uma averiguação, cujos resultados serão dados a conhecer”, em informação à agência Lusa.