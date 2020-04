NOS vende torres móveis aos espanhóis da Cellnex

A operadora de telecomunicações NOS vendeu o negócio de torres móveis aos espanhóis da Cellnex Telecom. O encaixe inicial desta operação é de 375 milhões de euros mas poderá atingir os 550 milhões de euros nos próximos anos. As duas empresas comprometem-se ainda em aumentar a cobertura de rede, segundo comunicado enviado ao mercado esta terça-feira.

A operação envolve cerca de 2000 torres móveis e antenas em todo o país. Apesar de estas infraestruturas passarem a ser detidas pela Cellnex, a NOS vai continuar a operá-las pelo menos nos próximos 15 anos. Este acordo é “renovável automaticamente por iguais períodos”, refere o documento enviado à CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

No imediato, a NOS recebe 375 milhões de euros. Mas o negócio pode atingir os 550 milhões de euros porque está previsto um “investimento de expansão de cerca de 175 milhões de euros” ao longo dos próximos seis anos, informa a Cellnex noutro comunicado. A implementação de até 400 novas torres móveis é o principal destaque desse investimento.

A NOS refere que o impacto de tesouraria deste negócio é de “aproximadamente 22 milhões de euros” já neste ano.

“Esta operação é um passo importante na consolidação da nossa estratégia, atual e futura, de investimento na expansão, otimização e melhoria da qualidade de serviço de dados e voz móvel, de forma mais eficiente”, destaca Miguel Almeida, presidente executivo da NOS, citado em comunicado de imprensa.

A empresa refere ainda que “continuará a perseguir outras oportunidades de otimização da eficiência do seu investimento”.

Segundo negócio do ano

Esta é a segunda aquisição de torres de telecomunicações deste ano da Cellnex Telecom. No início do ano, os espanhóis compraram a OMTEL, a empresa que gere as antigas torres móveis da Meo, por um valor de 800 milhões de euros.

Isto quer dizer que a Cellnex passa a deter as torres móveis por duas das três principais operadoras de telecomunicações nacionais.

“Esta transação demonstra que a Cellnex é um grupo que, precisamente devido à sua natureza neutra e independente, pode consolidar projetos de colaboração de longo prazo com os vários operadores que acedem à sua rede de infraestruturas para implementarem as suas redes de telecomunicações”, destaca Tobias Martinez, presidente executivo da empresa espanhola.

Este negócio fica agora sujeito à avaliação da Autoridade da Concorrência. Caso seja concretizado, a Cellnex Telecom passa a deter um total de 6116 torres móveis e antenas de telecomunicações em Portugal, praticamente o mesmo número de instalações que gere na Suíça.

(Notícia atualizada pela última vez às 8h34 com mais informações sobre o negócio)