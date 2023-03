Not Yet Famous lança t-shirt para garantir água em comunidades africanas

© Direitos reservados

A marca portuguesa Not Yet Famous colocou à venda no seu site uma t-shirt cuja receita será doada, em parte, à organização norte-americana não governamental Thirst, que desenvolve ações em comunidades africanas para a obtenção de água potável.

Segundo a detentora da marca, Filipa Silva, cada t-shirt "Mãe Terra", de algodão biológico, custa 29 euros, mas "uma parte significativa" da venda deverá ser "equivalente a um ano de água para 12 pessoas". Serão disponibilizadas 100 camisolas, para homem e mulher, em tamanhos do XS ao XL.

Apesar da rede de lojas no país, a opção de a colocar à venda apenas online visou não retirar margem aos espaços físicos, uma vez que se procura também apoiar o comércio local.

Criada em 2019 com o propósito de apenas existir fisicamente, a marca teve de se render ao digital a partir de maio de 2020, para poder sobreviver à pandemia.

Mas os princípios que estiveram na origem da sua criação mantiveram-se. Filipa Silva assinala a preocupação com tudo o que permita salvar o planeta. Daí a prioridade aos produtos orgânicos, reciclados ou recicláveis, sempre na ótica da sustentabilidade.

Há muito que a gestora ambicionava uma parceria que se adequasse aos valores associados à marca, para poder ampliar a sua missão. Até que surgiu o convite da Thirst, encarado por Filipa Silva como uma oportunidade para reforçar o seu contributo planetário.

A Thirst está, neste momento, a ajudar a encontrar água potável na antiga Suazilândia. Em pouco mais de uma década, já financiou projetos para garantir água limpa a mais de 500 mil pessoas, lê-se no site.